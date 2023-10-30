Доктора Смерть Алёну Верди заподозрили в инсценировке смерти и побеге в Ереван

В Ереване нашли косметолога, "подозрительно" похожего на умершего в Краснодаре в июне 2020 года лжехирурга Алёну Верди, которая изуродовала несколько пациенток и получила прозвище Доктор Смерть. Теперь многие верят, что преступница инсценировала свою смерть три года назад и переехала в Армению. В истории разбирались журналисты программы "Малахов" телеканала "Россия-1".

Врач Екатерина Пархоменко открыла косметологическую клинику в Ереване как раз в 2020 году, когда сообщалось о смерти Верди. Корреспондент пришла в салон под видом обычной клиентки и заметила, что косметолог действительно похожа на умершую. На вопрос в лоб, имеет ли женщина отношение к Верди, собеседница ответила отрицательно.

"Нет, я не Алёна Верди. Меня зовут Катерина Сергеевна. Моя фамилия Пархоменко. Вот, у меня есть паспорт", — сказала она.