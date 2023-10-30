Доктора Смерть Алёну Верди заподозрили в инсценировке смерти и побеге в Ереван
В Ереване нашли пластического хирурга, похожего на умершую в 2020-м Алёну Верди
Косметолог Алёна Верди. Обложка © VK / Алёна Верди
В Ереване нашли косметолога, "подозрительно" похожего на умершего в Краснодаре в июне 2020 года лжехирурга Алёну Верди, которая изуродовала несколько пациенток и получила прозвище Доктор Смерть. Теперь многие верят, что преступница инсценировала свою смерть три года назад и переехала в Армению. В истории разбирались журналисты программы "Малахов" телеканала "Россия-1".
Врач Екатерина Пархоменко открыла косметологическую клинику в Ереване как раз в 2020 году, когда сообщалось о смерти Верди. Корреспондент пришла в салон под видом обычной клиентки и заметила, что косметолог действительно похожа на умершую. На вопрос в лоб, имеет ли женщина отношение к Верди, собеседница ответила отрицательно.
"Нет, я не Алёна Верди. Меня зовут Катерина Сергеевна. Моя фамилия Пархоменко. Вот, у меня есть паспорт", — сказала она.
По её словам, в Армении трудно открыть собственный салон, а с поддельными документами вообще невозможно. Пархоменко заверила, что прошла кучу проверок, пока создавала бизнес. Зрители программы разделились во мнениях, кто-то поверил косметологу, а кто-то заподозрил неладное, оставив последнее слово за правоохранителями.
Напомним, лжехирург с поддельным дипломом Алёна Верди изуродовала несколько пациенток во время операций по коррекции внешности. В начале июня 2020 года Верди, как сообщалось, впала в кому, а 15 июня скончалась в краснодарской больнице, не приходя в сознание. Подруга лжемедика опубликовала фото покойной в траурной рамке и снимок могильных венков, сообщив, что женщину похоронили.