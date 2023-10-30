Шольц жёстко отреагировал на гибель немецкой пленницы ХАМАС с переломанными ногами

ХАМАС должны привлечь к ответственности за убийство студентки Шани Лук, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Африку, сообщила газета Welt . Он добавил, что это деяние демонстрирует всё варварство радикальной группировки.

"Для меня эта новость ужасна. Это показывает всё варварство, стоящее за атакой ХАМАС. И именно поэтому ХАМАС должно быть привлечено к ответственности", — подчеркнул канцлер ФРГ, добавив, что оправдания убийству быть не может.