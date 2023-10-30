Шольц жёстко отреагировал на гибель немецкой пленницы ХАМАС с переломанными ногами
Шольц: ХАМАС должно быть привлечено к ответственности за убийство Шани Лук
ХАМАС должны привлечь к ответственности за убийство студентки Шани Лук, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Африку, сообщила газета Welt. Он добавил, что это деяние демонстрирует всё варварство радикальной группировки.
"Для меня эта новость ужасна. Это показывает всё варварство, стоящее за атакой ХАМАС. И именно поэтому ХАМАС должно быть привлечено к ответственности", — подчеркнул канцлер ФРГ, добавив, что оправдания убийству быть не может.
Напомним, Шани Лук попала в плен к ХАМАС в первый день палестино-израильского конфликта, девушка была на проходившем около границы с сектором Газа музыкальном фестивале. Её опознали родственники по распространившемуся в Сети ролику, где она в неестественной позе и с переломанными ногами лежит в кузове автомобиля боевиков. Изначально говорилось, что Шани якобы выжила и находится в больнице. Но накануне матери сообщили о её смерти. МИД Израиля официально подтвердил гибель девушки.
Getty Images / Maja Hitij