Песков ответил на вопрос о выдвижении Путина на выборы
Песков: Выборы ещё не объявлялись, но многие кандидаты соответствуют критериям
Предвыборная кампания в России ещё не объявлялась, однако уже есть потенциальные кандидаты, которые соответствуют заданным критериям. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Может появиться разное количество кандидатов. У нас в конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Этим критериям соответствуют многие", — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.
На вопрос о выдвижении Владимира Путина Песков ответил: "Пока предвыборная кампания не объявлялась".
Ранее Центризбирком неформально приступил к подготовке к выборам президента России. По словам главы ЦИК, вся работа членов комиссии направлена на то, чтобы они прошли достойно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин ещё не выдвинул кандидатуру. Между тем недавно Госдума приняла в I чтении проект об уточнении норм закона о выборах президента. Совфед определит дату проведения голосования в декабре.
LIFE / Павел Баранов