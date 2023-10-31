Песков ответил на вопрос о выдвижении Путина на выборы

Предвыборная кампания в России ещё не объявлялась, однако уже есть потенциальные кандидаты, которые соответствуют заданным критериям. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Может появиться разное количество кандидатов. У нас в конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Этим критериям соответствуют многие", — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.