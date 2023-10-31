Регион

Уведомления отключены

31 октября, 09:56

Песков ответил на вопрос о выдвижении Путина на выборы

Песков: Выборы ещё не объявлялись, но многие кандидаты соответствуют критериям

Предвыборная кампания в России ещё не объявлялась, однако уже есть потенциальные кандидаты, которые соответствуют заданным критериям. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Может появиться разное количество кандидатов. У нас в конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Этим критериям соответствуют многие", — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

На вопрос о выдвижении Владимира Путина Песков ответил: "Пока предвыборная кампания не объявлялась".

В ЦИК назвали предполагаемое число участников ДЭГ на выборах президента

В ЦИК назвали предполагаемое число участников ДЭГ на выборах президента

Ранее Центризбирком неформально приступил к подготовке к выборам президента России. По словам главы ЦИК, вся работа членов комиссии направлена на то, чтобы они прошли достойно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин ещё не выдвинул кандидатуру. Между тем недавно Госдума приняла в I чтении проект об уточнении норм закона о выборах президента. Совфед определит дату проведения голосования в декабре.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров