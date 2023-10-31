Нетаньяху: Война Израиля в Газе стоит больших денег
Военная операция по уничтожению членов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа будет дорогой, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с министром финансов страны Бецалелем Смотричем. Он также призвал обеспечить макроэкономическую устойчивость страны в такое сложное время.
"Комиссия по делам общества и экономики приступает к серьёзной работе. Приняты очень важные меры: выделение средств, помощь гражданам Израиля и экономике. Предстоит ещё многое сделать. Наша первая цель — сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула", — заявил глава государства на заседании министерской Комиссии по делам общества и экономики, которая была создана для координации хозяйственных вопросов в условиях военного времени.
По его словам, вторая цель в том, чтобы ЦАХАЛ занял ведущую позицию в этой борьбе. Нетаньяху подчеркнул, что на эти задачи Израиль ежедневно расходует большие деньги, однако конкретных цифр называть не стал.
Ранее Нетаньяху заявил, что израильская военная операция в секторе Газа вступила в третью фазу, которая включает расширение наземных операций в анклаве. По последним данным, уже погибло свыше 8,5 тысячи палестинцев, среди них более 3,3 тысячи это дети. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эскалация началась с теракта, а вылилась в "месть Израиля по принципу коллективной ответственности". В ЮНИСЕФ назвали сектор Газа "кладбищем для детей" после израильских ударов.
ТАСС / AP / Abir Sultan