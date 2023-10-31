Нетаньяху: Война Израиля в Газе стоит больших денег

Военная операция по уничтожению членов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа будет дорогой, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с министром финансов страны Бецалелем Смотричем. Он также призвал обеспечить макроэкономическую устойчивость страны в такое сложное время.

"Комиссия по делам общества и экономики приступает к серьёзной работе. Приняты очень важные меры: выделение средств, помощь гражданам Израиля и экономике. Предстоит ещё многое сделать. Наша первая цель — сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула", — заявил глава государства на заседании министерской Комиссии по делам общества и экономики, которая была создана для координации хозяйственных вопросов в условиях военного времени.