Директор Пугачёвой Чупракова отказалась комментировать возвращение певицы в РФ
Алла Пугачёва. Обложка © LIFE / Дмитрий Киселёв
Директор народной артистки СССР Аллы Пугачёвой Елена Чупракова отказалась обсуждать возвращение певицы в Россию. Она подчеркнула, что не даёт комментариев на эту тему.
"Я не даю никаких комментариев", — отметила Чупракова в беседе с "Газетой.ru".
Как сообщал Лайф, 3 ноября Алла Пугачёва вернулась в Россию. В страну певица въехала через Псков, там села на поезд и рано утром приехала в Москву. Затем Пугачёва отправилась в свой замок в деревне Грязь. Представители певицы подтвердили возвращение Примадонны на родину. При этом пока не ясно, на какое время она приехала в РФ.
Напомним, Алла Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри после обострения конфликта на Ближнем Востоке покинула Израиль и переехала на Кипр. После этого она перестала выходить на связь с близкими. Также появлялась информация о том, что Пугачёва может находиться и в США. Однако 31 октября она впервые вышла на связь после отъезда из Израиля и в двух словах высказалась о ближневосточном конфликте.