В РПЦ призвали Пугачёву извиниться перед россиянами за неоднозначные высказывания

Приехавшая в Россию певица Алла Пугачёва должна извиниться за оскорбления в адрес соотечественников. Такое мнение высказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Как отметил представитель РПЦ, наша страна всегда открыта для граждан, которые уехали на фоне спецоперации.

"Но те из них, кто сопроводил свой уход оскорблениями своего народа или если они допустили неоднозначные высказывания, должны принести извинения. Это касается в том числе Аллы Борисовны", — сказал Кипшидзе в беседе с РИА Новости".