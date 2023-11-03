В РПЦ призвали Пугачёву извиниться перед россиянами за неоднозначные высказывания
Кипшидзе: Пугачёвой следует извиниться за оскорбления в адрес россиян
Приехавшая в Россию певица Алла Пугачёва должна извиниться за оскорбления в адрес соотечественников. Такое мнение высказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Как отметил представитель РПЦ, наша страна всегда открыта для граждан, которые уехали на фоне спецоперации.
"Но те из них, кто сопроводил свой уход оскорблениями своего народа или если они допустили неоднозначные высказывания, должны принести извинения. Это касается в том числе Аллы Борисовны", — сказал Кипшидзе в беседе с РИА Новости".
Как сообщал Лайф, 3 ноября Алла Пугачёва вернулась в Россию. В страну певица въехала через Псков, там села на поезд и рано утром приехала в Москву. Затем Пугачёва отправилась в свой замок в деревне Грязь. Представители певицы подтвердили возвращение Примадонны на родину. При этом пока неизвестно, на какое время она приехала в Россию. Тем временем общественники из "Зова народа" обратились к СК и МВД России с просьбой задержать Пугачёву и допросить её на предмет возможного спонсирования ВСУ.
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов