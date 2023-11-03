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3 ноября, 12:52

Певица Сурганова рассказала, что рада возвращению Пугачёвой в Россию

Лидер группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова рассказала, что рада возвращению в Россию Аллы Пугачёвой. По словам артистки, её "переполняют эмоции" из-за этой новости и она надеется, что певица вернулась навсегда.

"Я очень надеюсь, что Алла Борисовна навсегда вернулась, что это не какое-то временное явление. Конечно, когда она уехала, страна осиротела. И я очень тосковала по ней, потому что для меня это человек, который во многом сформировал мои музыкальные пристрастия", — отметила артистка в беседе с НСН.

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Сурганова добавила, что Пугачёва открыла для неё поэзию Марины Цветаевой. По её словам, это человек, который подарил ей очень серьёзный чувственный опыт — музыкальный, интеллектуальный, энергетический, исполнительский и актёрский. Сурганова также пожелала здоровья Пугачёвой и всего хорошего её родным и близким людям.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва вернулась в Россию. Она въехала через Псков, а позже прибыла в Москву. Затем певица отправилась в свой замок в деревне Грязь. Пока не известно, на какое время она приехала в Россию. Источник из окружения артистки сообщил, что она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с её детьми, которые семья не взяла с собой во время прошлого визита. В окружении Пугачёвой считают, что она попытается помочь своему мужу решить вопрос со снятием иноагентского статуса.

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Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Илья Суриков
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