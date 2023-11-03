Певица Сурганова рассказала, что рада возвращению Пугачёвой в Россию

Лидер группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова рассказала, что рада возвращению в Россию Аллы Пугачёвой. По словам артистки, её "переполняют эмоции" из-за этой новости и она надеется, что певица вернулась навсегда.

"Я очень надеюсь, что Алла Борисовна навсегда вернулась, что это не какое-то временное явление. Конечно, когда она уехала, страна осиротела. И я очень тосковала по ней, потому что для меня это человек, который во многом сформировал мои музыкальные пристрастия", — отметила артистка в беседе с НСН.

Сурганова добавила, что Пугачёва открыла для неё поэзию Марины Цветаевой. По её словам, это человек, который подарил ей очень серьёзный чувственный опыт — музыкальный, интеллектуальный, энергетический, исполнительский и актёрский. Сурганова также пожелала здоровья Пугачёвой и всего хорошего её родным и близким людям.