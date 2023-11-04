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3 ноября, 21:36

Стали известны новые подробности в деле до смерти заморенного голодом малыша на Кубани

Жена блогера-сыроеда Лютого кормила ребёнка из шприца с неизвестным содержимым

<p>Жена блогера-сыроеда Лютого Оксана Миронова. Обложка © <a href="https://www.kuban.kp.ru/daily/27478/4734611/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kuban.kp.ru</a></p>

Жена блогера-сыроеда Лютого Оксана Миронова. Обложка © kuban.kp.ru

Стали известны новые подробности шокирующей истории из Сочи, где в марте этого года в семье блогера-сыроеда Максима Лютого от истощения скончался грудной младенец. Как сообщает РИА "Новости", мать малыша Оксана Миронова кормила ребёнка из шприца с неизвестным содержимым.

"Мне девочки рассказывали, одна из девочек, которая как раз проходила курсы сыроедения, что Миронова звонила, чтобы узнать, у неё не получалось кормить, и она пыталась кормить его через шприц", — рассказала мать Максима Лютого Нелли Фликман на судебном заседании в Лазаревском районном суде Краснодарского края.

В то же время она пояснила, что содержимое шприца ей неизвестно. Также Фликман, отвечая на вопрос государственного обвинителя о рационе скончавшегося, заявила, что младенца кормили "как обычно — молоком".

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Напомним, шокирующая история с гибелью грудного ребёнка произошла в марте. Сын блогера Максима Лютого умер от истощения и пневмонии. По данным следователей, именно Лютый не давал жене кормить малыша и обливал его холодной водой. Также злоумышленник признался, что сам не придерживается диеты, которую пропагандирует подписчикам. Лайф также писал о том, что СИЗО "вылечил" Лютого от сыроедства,

Алексей Соловьёв
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