Стали известны новые подробности в деле до смерти заморенного голодом малыша на Кубани
Жена блогера-сыроеда Лютого кормила ребёнка из шприца с неизвестным содержимым
Жена блогера-сыроеда Лютого Оксана Миронова. Обложка © kuban.kp.ru
Стали известны новые подробности шокирующей истории из Сочи, где в марте этого года в семье блогера-сыроеда Максима Лютого от истощения скончался грудной младенец. Как сообщает РИА "Новости", мать малыша Оксана Миронова кормила ребёнка из шприца с неизвестным содержимым.
"Мне девочки рассказывали, одна из девочек, которая как раз проходила курсы сыроедения, что Миронова звонила, чтобы узнать, у неё не получалось кормить, и она пыталась кормить его через шприц", — рассказала мать Максима Лютого Нелли Фликман на судебном заседании в Лазаревском районном суде Краснодарского края.
В то же время она пояснила, что содержимое шприца ей неизвестно. Также Фликман, отвечая на вопрос государственного обвинителя о рационе скончавшегося, заявила, что младенца кормили "как обычно — молоком".
Напомним, шокирующая история с гибелью грудного ребёнка произошла в марте. Сын блогера Максима Лютого умер от истощения и пневмонии. По данным следователей, именно Лютый не давал жене кормить малыша и обливал его холодной водой. Также злоумышленник признался, что сам не придерживается диеты, которую пропагандирует подписчикам. Лайф также писал о том, что СИЗО "вылечил" Лютого от сыроедства,