Стали известны новые подробности в деле до смерти заморенного голодом малыша на Кубани

Стали известны новые подробности шокирующей истории из Сочи, где в марте этого года в семье блогера-сыроеда Максима Лютого от истощения скончался грудной младенец. Как сообщает РИА "Новости", мать малыша Оксана Миронова кормила ребёнка из шприца с неизвестным содержимым.

"Мне девочки рассказывали, одна из девочек, которая как раз проходила курсы сыроедения, что Миронова звонила, чтобы узнать, у неё не получалось кормить, и она пыталась кормить его через шприц", — рассказала мать Максима Лютого Нелли Фликман на судебном заседании в Лазаревском районном суде Краснодарского края.