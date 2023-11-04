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4 ноября, 11:04

Львова-Белова поздравила россиян с Днём народного единства

Львова-Белова: Россияне всегда объединяются в самые критические моменты

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова поздравила жителей страны с Днём народного единства. Она отметила, что этот праздник напоминает о героическом прошлом и простых, но очень важных в жизни вещах. По словам омбудсмена, народ РФ всегда объединяется в самые критические моменты.

"И в этом единстве — наша сила. Это как в многодетной семье, когда все друг за друга горой — и большие, и маленькие. Где никого не дадут в обиду, защитят во дворе, поделятся всем, что есть, вместе поплачут и вместе порадуются", — написала Львова-Белова в телеграм-канале.

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Детский омбудсмен указала, что День народного единства связан с героическим прошлым, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило российское государство от иностранных интервентов. Также, по её словам, эта дата напоминает о любви к Родине, взаимовыручке, доверии, уважении друг к другу и традиционным ценностям.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот праздник призван объединить граждан страны независимо от их социального статуса, национальности или исповедуемой религии. Накануне с наступающим праздником жителей страны поздравил президент Владимир Путин. Также слова поздравления выразили заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и другие. Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Илья Суриков
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