Львова-Белова поздравила россиян с Днём народного единства

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова поздравила жителей страны с Днём народного единства. Она отметила, что этот праздник напоминает о героическом прошлом и простых, но очень важных в жизни вещах. По словам омбудсмена, народ РФ всегда объединяется в самые критические моменты.

"И в этом единстве — наша сила. Это как в многодетной семье, когда все друг за друга горой — и большие, и маленькие. Где никого не дадут в обиду, защитят во дворе, поделятся всем, что есть, вместе поплачут и вместе порадуются", — написала Львова-Белова в телеграм-канале.