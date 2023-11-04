Известные российские музыканты поздравили жителей страны с Днём народного единства
Розенбаум и Майданов поздравили россиян с Днём народного единства
Певец и композитор Александр Розенбаум поздравил россиян с Днём народного единства. Он указал, что это не просто важный и нужный праздник, а "существование нашего государства". По словам артиста, без единства невозможно выстоять.
"Я вам всем желаю двух вещей, которые желаю людям всю свою жизнь. Профессионально, как доктор, я вам желаю здоровья. И я вам желаю мира, мира в душах, мира надёжного, достойного, который вы будете дарить всем людям, живущим на нашей земле", — сказал Розенбаум.
Александр Розенбаум поздравил россиян с Днём народного единства. Видео © Telegram / Lomovka
К поздравлениям присоединился и российский актёр, музыкант и депутат Госдумы РФ Денис Майданов. По его словам, сила россиян всегда была во взаимопонимании, гармонии и единстве целей. Он считает, что все граждане страны хотят, чтобы она была уверенной, сильной, красивой и самодостаточной.
Денис Майданов поздравил россиян с Днём народного единства. Видео © Telegram / Lomovka
"У нас большие возможности, большие ресурсы, у нас замечательный человеческий и кадровый потенциал, у нас замечательная молодёжь, которой мы гордимся. Мы очень хотим видеть свою страну счастливой и успешной, и мы делаем всё для этого", — отметил Майданов.
Жителей страны поздравил с праздником также певец и композитор Александр Маршал. По его словам, в это непростое время россиянам нужно быть вместе. А певец Родион Газманов считает, что в нынешние непростые времена День народного единства — самый главный праздник страны. Рок-музыкант Вадим Самойлов отметил, что сейчас важно понять смысл этого праздника.
"Особенно сейчас нам важно понять смысл этого праздника и наполнить его подлинным содержанием — народным единством. Ведь мы столкнулись с небывалыми вызовами, и только наша многолетняя история поможет нам отстоять Родину сейчас", — отметил Самойлов.
Напомним, 4 ноября Россия отмечает День народного единства. Об истории праздника читайте в материале Лайфа. Президент Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. С праздником россиян поздравили заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова и другие государственные и общественные деятели.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Максим Григорьев