Известные российские музыканты поздравили жителей страны с Днём народного единства

Певец и композитор Александр Розенбаум поздравил россиян с Днём народного единства. Он указал, что это не просто важный и нужный праздник, а "существование нашего государства". По словам артиста, без единства невозможно выстоять.

"Я вам всем желаю двух вещей, которые желаю людям всю свою жизнь. Профессионально, как доктор, я вам желаю здоровья. И я вам желаю мира, мира в душах, мира надёжного, достойного, который вы будете дарить всем людям, живущим на нашей земле", — сказал Розенбаум.

Александр Розенбаум поздравил россиян с Днём народного единства. Видео © Telegram / Lomovka

К поздравлениям присоединился и российский актёр, музыкант и депутат Госдумы РФ Денис Майданов. По его словам, сила россиян всегда была во взаимопонимании, гармонии и единстве целей. Он считает, что все граждане страны хотят, чтобы она была уверенной, сильной, красивой и самодостаточной.

Денис Майданов поздравил россиян с Днём народного единства. Видео © Telegram / Lomovka

"У нас большие возможности, большие ресурсы, у нас замечательный человеческий и кадровый потенциал, у нас замечательная молодёжь, которой мы гордимся. Мы очень хотим видеть свою страну счастливой и успешной, и мы делаем всё для этого", — отметил Майданов.

Жителей страны поздравил с праздником также певец и композитор Александр Маршал. По его словам, в это непростое время россиянам нужно быть вместе. А певец Родион Газманов считает, что в нынешние непростые времена День народного единства — самый главный праздник страны. Рок-музыкант Вадим Самойлов отметил, что сейчас важно понять смысл этого праздника.