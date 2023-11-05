Пытаются прорваться: Пропалестинские активисты крушат ворота Белого дома
Тысячи пропалестинских активистов пытаются прорваться к Белому дому
Тысячи пропалестинских активистов вышли на улицы Вашингтона в знак поддержки сектора Газа. Демонстранты прошлись по улицам, выкрикивая антиправительственные лозунги, после чего направились к Белому дому. В эти минуты протестующие штурмуют ворота рабочей резиденции американского лидера Джо Байдена.
Тысячи пропалестинских активистов пытаются прорваться к Белому дому. Видео © X / rawsalerts / gunthereagleman / libsoftiktok
Масштабные акции в поддержку сектора Газа сегодня проходят в ряде американских городов, но самая массовая состоялась в Вашингтоне. По данным газеты The Guardian, в марше "Вашингтон: свободная Палестина" приняло участие около 30 тысяч человек.
Сейчас основная часть протестующих собралась у Белого дома и пытается прорваться на территорию. Активисты выкрикивают лозунги в поддержку Газы, размахивают флагами Палестины и ломают металлическое ограждение. Также они разрисовали стены красной краской, имитирующей кровь, и наклеили на них фотографии людей, погибших в результате израильских атак по Газе.
По сравнению с количеством митингующих, охрана Белого дома кажется немногочисленной. Она не в состоянии справиться с толпой, которая забрасывает её камнями и палками. Судя по видео, протестующие настроены довольно серьёзно и намерены любой ценой войти на территорию резиденции.
Противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября, и с каждым днём оно обретает всё более ожесточённые обороты. Число погибших исчисляется тысячами. ЦАХАЛ пообещала полностью уничтожить ХАМАС, однако удары она наносит не только по объектам группировки: регулярно под обстрел со стороны Израиля попадают лагеря для беженцев в Газе. Палестинская группировка винит в данных атаках США, а именно президента Джо Байдена.
X / rawsalerts