Пытаются прорваться: Пропалестинские активисты крушат ворота Белого дома

Тысячи пропалестинских активистов вышли на улицы Вашингтона в знак поддержки сектора Газа. Демонстранты прошлись по улицам, выкрикивая антиправительственные лозунги, после чего направились к Белому дому. В эти минуты протестующие штурмуют ворота рабочей резиденции американского лидера Джо Байдена.

Тысячи пропалестинских активистов пытаются прорваться к Белому дому. Видео © X / rawsalerts / gunthereagleman / libsoftiktok

Масштабные акции в поддержку сектора Газа сегодня проходят в ряде американских городов, но самая массовая состоялась в Вашингтоне. По данным газеты The Guardian, в марше "Вашингтон: свободная Палестина" приняло участие около 30 тысяч человек.

Сейчас основная часть протестующих собралась у Белого дома и пытается прорваться на территорию. Активисты выкрикивают лозунги в поддержку Газы, размахивают флагами Палестины и ломают металлическое ограждение. Также они разрисовали стены красной краской, имитирующей кровь, и наклеили на них фотографии людей, погибших в результате израильских атак по Газе.