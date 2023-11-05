Песков: МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решения МОК двойными стандартами. Политик дополнил, что комитет уходит от идеалов олимпизма.
"МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые, шаг за шагом размываются идеи олимпизма. Это очень, конечно, печально наблюдать", — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Ранее президент МОК Томас Бах заявил о том, что российские спортсмены, которые хотят быть допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не должны иметь ничего общего с Олимпийским комитетом России. До этого также стало известно, что МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В ответ на это в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали настоящим позором данное решение.
ТАСС / Валерий Шарифулин