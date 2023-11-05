Песков: МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма

"МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые, шаг за шагом размываются идеи олимпизма. Это очень, конечно, печально наблюдать", — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".