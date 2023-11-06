Трамп явился на слушание в Нью-Йорке и отхватил сразу несколько замечаний от судьи

В Нью-Йорке состоялось слушание по делу о завышении бывшим президентом США Дональдом Трампом стоимости активов для получения кредитов. Политик отказался вести себя прилежно и получил несколько замечаний от судьи Артура Энгорона. Он даже попросил адвоката Криса Кайса повлиять на подзащитного.

"Господин Кайс, вы можете контролировать своего клиента? Это не политический митинг. Это зал судебных заседаний", — указал Энгорон Трампу, сообщил телеканал CNN.