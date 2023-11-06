Трамп явился на слушание в Нью-Йорке и отхватил сразу несколько замечаний от судьи
Судья попросил адвоката Трампа следить за поведением "своего клиента"
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В Нью-Йорке состоялось слушание по делу о завышении бывшим президентом США Дональдом Трампом стоимости активов для получения кредитов. Политик отказался вести себя прилежно и получил несколько замечаний от судьи Артура Энгорона. Он даже попросил адвоката Криса Кайса повлиять на подзащитного.
"Господин Кайс, вы можете контролировать своего клиента? Это не политический митинг. Это зал судебных заседаний", — указал Энгорон Трампу, сообщил телеканал CNN.
Экс-президент во время заседания настойчиво выражал своё недовольство процессом. Трамп обвинил суд в несправедливости и упомянул о причастности к процессу президента США Джо Байдена. На это Энгорон был вынужден напомнить, что он на заседании, а не на политической акции протеста.
Напомним, в начале августа Дональду Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, произошедшем 6 января 2021 года. Политик явился в окружную тюрьму, заявил о невиновности и стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Позже он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов. Все уголовные дела Трамп считает сфабрикованными. А 27 сентября нью-йоркский судья Артур Энгорон признал бывшего президента США виновным в мошенничестве.