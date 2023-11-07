Скандальный украинский блогер-мажор оказался серийным клофелинщиком, одна из девушек мертва

Скандального автомобильного блогера Сергея Яковлева (прошлая фамилия Друченко) из Киева подозревают в отравлении людей. Об этом сообщает портал "Антикор" со ссылкой на пострадавших от отравления наркотическими веществами и подозревающих в этом украинского контент-мейкера. Многие из них уже обратились с заявлениями в полицию.

Сергей Яковлев — блогер-мажор, сделавший себе эпатажный и одиозный образ с помощью соцсетей и нарушающий правила дорожного движения во время езды по городу. Порода, к сожалению, известная. Однако новый скандал, в который попал гонщик, связан не с ездой на повышенных скоростях, а с подозрением в убийстве и попытками отравления женщин.

Первые обвинения в его адрес прозвучали в конце октября, когда в больницу попала девушку 1998 года рождения в коматозном состоянии. Позже она скончалась из-за огромного содержания амфетамина и клофелина в организме. Её родственники предположили, что к трагедии приложил руку кто-то со злым умыслом, ведь погибшая никогда не употребляла запрещённых веществ. Их версия подтвердилась экспертизой волос девушки, в которых не нашлось следов наркотиков в стадии выведения или полувыведения. Также в пользу их предположения говорил и найденный в анализах клофелин, который наводит на мысли о том, что её пытались усыпить намеренно. К тому же на её теле нашлись синяки.