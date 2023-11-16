Международный день терпимости, День отказа от курения, Анна Холодная: праздники и приметы 16 ноября На сегодняшний день, 16 ноября 2023 года, приходится два международных события, посвящённых теме здоровья. В России в эту дату также отмечается профессиональный праздник тех, без кого не может обойтись ни один серьёзный инженерный проект. 15 ноября, 21:01 16 ноября отмечается Международный день терпимости. Фото © Freepik

Международный день терпимости

16 ноября в России и других странах отмечают праздник под названием Международный день терпимости, или Международный день толерантности. Несколько фактов о нём: это официальный интернациональный памятный день;

провозглашён резолюцией Генассамблеи ООН в 1996 году;

посвящён принятию в ЮНЕСКО Декларации принципов терпимости в 1995 году;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 16 ноября.

Международный день терпимости задуман для того, чтобы в разных странах в эту дату рассказывали широкой общественности о содержании Декларации принципов терпимости и почему важно ей следовать. Согласно этому документу терпимость, или толерантность, — это уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира, разных форм самовыражения и проявлений человеческой индивидуальности. Терпимость понимается как гармония в многообразии.

Декларация призывает власти разных стран принять законы для достижения равного подхода ко всем группам общества. Это помогло бы исключить насилие, терроризм, ксенофобию, национализм, расизм, дискриминацию по разным признакам. В документе подчёркивается, что также в этом плане очень важно воспитание.

К слову, Конституция России закрепляет важнейшие принципы толерантности: равенство всех перед законом и судом независимо от расы, языка, происхождения, гарантию свободы совести и вероисповедания, запрет на возбуждение социальной, расовой, национальной вражды.

День отказа от курения

16 ноября отмечается День отказа от курения. Фото © Freepik

16 ноября в России и за рубежом отмечается праздник здоровья — Международный день отказа от курения. Рассказываем о нём: это неофициальный интернациональный день;

отмечается ежегодно в третий четверг ноября;

был введён Американским онкологическим обществом в 1977 году;

в эту дату проходят лекции, общественные акции, касающиеся борьбы с курением.

В году несколько праздников, посвящённых стремлению человечества избавиться от тяги к сигаретам. Международный день отказа от курения стал одним из них. Он развился из события, состоявшегося на площади Юнион-сквер в американском Сан-Франциско в 1977 году. Там предлагалось местным жителям не курить один день, а сэкономленные деньги пожертвовать школе. Постепенно это вошло в традицию и переросло в национальный, а затем и международный праздник.

Что будет, если бросить курить на день или неделю? Через сутки после воздержания от сигарет вам станет легче дышать, вероятно, даже появится твёрдая решимость бросить курить вовсе. У многих, правда, появляется слабость, проблемы с засыпанием. Если же вы перебороли никотиновое голодание, пик которого приходится на второй-третий день после отказа от сигарет, и воздерживаетесь аж целую неделю, организм уже нормально работает без никотина, физическая тяга исчезает. Хотя человек чувствует опустошённость, желание жить без сигарет снова усиливается. При этом через неделю заметно улучшается состояние кожи лица, её цвет. Через месяц улучшается внешний вид бывшего курильщика, устраняется мокрый кашель, нормализуется состояние иммунитета. Через три месяца заметно улучшается функционирование мозга и мышц. Память становится лучше, а мыслительные процессы — быстрее. Практически полностью организм восстанавливается через год после отказа от курения. Если вам это удалось, вы почти супергерой.

Международный день борьбы с анорексией

16 ноября отмечается Международный день борьбы с анорексией. Фото © Freepik

На 16 ноября приходится также Международный день борьбы с анорексией, про который едва ли с уверенностью можно сказать, что это праздник. Отмечается он в России и других странах. Вот что известно о нём: это часть интернациональной информационной кампании;

проводится с 2005 года;

отмечается каждый год 16 ноября, по календарю не смещается;

в этот день проходят различные акции, в рамках которых рассказывают об опасности анорексии.

Международный день борьбы с анорексией называют ещё Днём без диет. К появлению этой даты в календаре привели жёсткие стандарты моды и красоты, установившиеся в ХХ веке и актуальные до сих пор.

Анорексия — это тяжёлое нервное заболевание, нарушение пищевого поведения. У человека появляется навязчивое желание худеть, искажённое представление о пропорциях своего тела, патологическое убеждение в дефектности своей фигуры, паническая боязнь ожирения. В результате развивается частичный, а иногда и полный отказ от еды, что может привести к смерти.

Первые упоминания об анорексии относятся ещё к XVII веку. Эту болезнь упомянул английский врач Ричард Мортон. Если тогда такой недуг был редкостью, сейчас это настоящий бич девушек и женщин (мужчины страдают от этого заболевания гораздо реже). Неудивительно, ведь с обложек модных журналов и из телерекламы смотрят стройные модели. Дошло до того, что даже у некоторых из них видны признаки анорексии. В результате этот образ перенимается многими представительницами прекрасного пола, что ведёт к печальным последствиям.

В зоне опасности находятся и подростки. Родителям стоит уделять больше времени для работы и беседы с детьми. При выявлении каких-либо проблем или подозрительных жалоб не нужно думать, что они пройдут сами собой. Важно вовремя обращаться за помощью, пока в органах не развились необратимые изменения.

Всероссийский день проектировщика

16 ноября отмечается Всероссийский день проектировщика. Фото © Freepik / gpointstudio

16 ноября в России отмечается праздник, посвящённый людям-созидателям, — День проектировщика. Вот несколько фактов о нём: это сугубо российский профессиональный праздник;

официально не утверждён;

отмечается каждый год в фиксированную дату — 16 ноября;

появился в 2005 году по инициативе крупной группы компаний;

широко празднуется в профессиональной среде.

Почти 20 лет назад в России решили исправить историческую несправедливость: ежегодно с размахом отмечается День строителя, День инженера, День энергетика, а у проектировщиков, с труда которых и начинается любая стройка, своего праздника до недавнего времени не было. А ведь эти специалисты разрабатывают проекты не только зданий. Без их участия не проложить водопроводные трубы, трамвайные линии, газопроводы.

В первый раз День проектировщика отметили 16 ноября 2005 года в Санкт-Петербурге, и с тех пор это вошло в традицию. Теперь каждый год к этому празднику приурочены профессиональные конференции, конкурсы и выставки. Дома специалистов также поздравляют члены семей и близкие, отмечая их мастерство и вспоминая достижения.

Приметы 16 сентября

Анна Холодная

16 ноября Русская православная церковь чтит память святой княжны Анны Всеволодовны, которая была дочерью великого князя Киевского Всеволода Ярославича (1078–1093). Не желая выходить замуж по указке, девушка приняла в 1082 году монашество в построенном для неё Андреевском Янчином монастыре в Киеве. Анна путешествовала в Константинополь, откуда возвратилась в сопровождении митрополита Иоанна. При киевском Андреевском монастыре основала первую известную в истории Руси школу для девочек. Скончалась в 1112 году.

В народе же в этот день отмечали праздник под названием Анна Холодная. По поверьям, по погоде можно было судить, какими будут зима и урожай в следующем году. День считался неподходящим для дальних поездок. Помня кроткий нрав Анны, на Руси старались не ссориться и не ругать судьбу. Было принято лакомиться на Анну замороженными ягодами.

Погодные приметы 16 ноября

Низкие облака — к скорым морозам.

Ясное небо ночью — к холодной зиме.

Снег падает на сырую землю — к неурожаю.

Снег лежит, а листья не все опали — к тяжёлому году.

Именинники 16 ноября

16 ноября именины может отмечать российская певица Анна Семенович. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Сегодня, 16 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр;

Богдан;

Василий;

Владимир;

Вольдемар;

Георгий;

Егор;

Иван;

Илья;

Иосиф;

Кузьма;

Николай;

Павел;

Пётр;

Семён;

Сергей;

Теодор;

Фёдор;

Ян;

Анна;

Евдокия;

Светлана. Редакция Лайфа поздравляет именинников и именинниц, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев