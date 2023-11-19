Международный мужской день, День ракетных войск и артиллерии, Павел-ледостав: Праздники и приметы 19 ноября Сегодня, 19 ноября 2023 года, в России отмечается праздник, посвящённый сильной половине человечества. А ещё на этот день выпадают два профессиональных праздника. Один касается защитников Отечества, а другой — педагогов. 18 ноября, 21:01 19 ноября отмечается Международный мужской день. Фото © Shutterstock

Международный мужской день

19 ноября отмечается праздник, в России пока не получивший широкого распространения, — Международный мужской день. Вот несколько фактов о нём: это неофициальный интернациональный праздник;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 19 ноября;

был придуман в 1999 году педагогом из Тринадида и Тобаго;

цель — подчеркнуть позитивный вклад мужчин в общество и семью.

Международный мужской день приурочен ко дню рождения отца инициатора этого праздника — доктора Джерома Тилуксингха, преподавателя истории из Университета Вест-Индии в Тринидаде и Тобаго. Предложив учредить такой праздник, он отмечал, что его отец был отличным примером для подражания. Идею педагога поддержали сначала в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, а затем в Азии, Европе и неформально — в Организации Объединённых Наций.

Цель Международного мужского дня — продвижение положительных примеров для подражания, акцент на мужском здоровье и благополучии, содействие гендерному равенству и даже такой непопулярной теме, как привлечение внимания к дискриминации мужчин.

Каждый год выбирается отдельный лозунг для этого дня. В 2023 году он звучит так: "Ноль мужских самоубийств". Дело в том, что, согласно результатам целого ряда исследований, среди мужчин уровень самоубийств в три раза выше, чем у женщин. Также мужчины в среднем умирают на четыре-пять лет раньше, чем представительницы прекрасного пола, почти в два раза чаще заболевают раком лёгких и почти в два раза чаще страдают сердечными заболеваниями. Есть и такое понятие, как обратная дискриминация, когда в ряде профессий доминируют женщины.

К Международному мужскому дню обычно приурочены семинары, форумы, конференции, посвящённые этим темам. Также проводятся информационные кампании, посвящённые роли мужчин в обществе. А ещё этот праздник можно отметить в тёплом семейном кругу, подарив внимание и теплоту своим близким –представителям сильной, но тоже уязвимой половины человечества.

День ракетных войск и артиллерии

Ко дню ракетных войск и артиллерии. Видео © YouTube / Минобороны РФ

19 ноября в России отмечается один из праздников, посвящённых защитникам Отечества, — День ракетных войск и артиллерии. Рассказываем о нём: это российский военный профессиональный праздник;

утверждён указом президента РФ от 31 мая 2006 года;

ежегодно отмечается 19 ноября, по календарю не сдвигается;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

День ракетных войск и артиллерии был установлен в России для признания заслуг военных специалистов в обеспечении обороны и безопасности государства. Он призван также способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы.

Артиллерия в нынешнем её понимании — это воинские формирования, оснащённые огнестрельным (калибра от 20 миллиметров) и реактивным вооружением. История отечественной артиллерии началась примерно шесть веков назад. Ещё во времена Дмитрия Донского москвичи в 1382 году использовали "пушки" и "тюфяки" при отражении набега хана Тохтамыша. В первом случае это были метательные орудия, во втором — огнестрельные орудия для запуска по противнику каменной или металлической дроби. С тех пор артиллерия превратилась в неотъемлемую часть армии России.

Сейчас ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил РФ включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, а также артиллерию береговых войск ВМФ и артиллерию ВДВ. В распоряжении российских артиллеристов богатый набор вооружения, вплоть до ракетного комплекса "Искандер-М".

Сейчас подразделения артиллерии Вооружённых сил РФ с честью выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Свой профессиональный праздник многие артиллеристы встречают в боевом строю.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

19 ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Фото © Агентство "Москва"

19 ноября 2023 года отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который, конечно, не назвать праздником. В России к нему обычно приурочены различные мероприятия и акции. Этот день: является частью глобальной информационной кампании на уровне ООН;

его цель — снижение аварийности на автомобильных дорогах;

отмечается каждый год в третье воскресенье ноября;

в 2023 году приходится на 19 ноября.

В 1993 году инициатором учреждения Всемирного дня памяти жертв ДТП стала британская благотворительная организация "Роудпис" (RoadPeace). Она оказывает помощь пострадавшим в результате ДТП. Третье воскресенье ноября в качестве даты для этого памятного дня выбрано, поскольку оно следует за Поминальным воскресеньем (второе воскресенье ноября), в которое в Британии поминают погибших в войнах и различных конфликтах. В 2005 году Всемирный день памяти жертв ДТП был официально учреждён Генассамблеей ООН.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате ДТП на Земле погибает около 1,3 миллиона человек. Ещё от 20 до 50 млн человек получают травмы, некоторые становятся инвалидами. Именно автомобильные аварии являются основной причиной гибели детей и молодёжи в возрасте от 5 до 29 лет.

Увы, статистика совсем не радует в России и других государствах. Так, в нашей стране за девять месяцев этого года выросло число ДТП, а также погибших и пострадавших в них. За январь – сентябрь, по данным МВД, было зарегистрировано 96 768 дорожно-транспортных происшествий, которые закончились гибелью или травмированием людей. Это на 4,9% больше, чем годом ранее. Погибло 10 309 человек (больше на 1,6%) и получили ранения 121 479 (больше на 4,3%). Главная цель Всемирного дня памяти жертв ДТП — привлечь внимание к этой крайне серьёзной проблеме, характерной для всего мира.

День преподавателя высшей школы

19 ноября отмечается День преподавателя высшей школы. Фото © Shutterstock

19 ноября в России отмечается праздник, который появился совсем недавно, — День преподавателя высшей школы. Рассказываем о нём: это официальный российский профессиональный праздник;

учреждён 19 ноября 2021 года по приказу Министерства науки и высшего образования;

приурочен ко дню рождения великого российского учёного, основателя МГУ Михаила Ломоносова;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Вопрос об установлении в России нового праздника подняла руководитель Лиги преподавателей высшей школы Елена Ляпунцова на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности 4 февраля 2020 года. Глава государства тогда поручил Общественной палате РФ и Министерству образования рассмотреть этот вопрос. День преподавателя высшей школы учредили в 2021-м, который был объявлен в России Годом науки и технологий. Целью было заявлено повысить престиж профессии преподавателей вузов, их статус.

В российских высших образовательных учреждениях трудится около 218 тысяч педагогов. В правительстве отмечали, что преподаватели вузов играют огромную роль в формировании личности студентов, всегда находятся на передовой российской и мировой науки. В свой праздник они получают поздравления от студентов, коллег и родных. В вузах в этот день проходят специальные акции, конференции, посвящённые этой непростой, но очень важной профессии.

Приметы 19 ноября

Павел-ледостав

19 ноября Русская православная церковь чтит память архиепископа Павла, который был предстоятелем Константинопольской церкви в 337–350 годах с перерывами. Архиепископом он был избран, когда вновь стало распространяться арианство, последователи которого видели в Иисусе Христе лишь Божье творение, а не Бога. Павла трижды изгоняли из Константинополя, и в последнем изгнании, в Армении, он принял мученическую кончину — священнослужителя убили во время литургии. Мощи Павла затем были перенесены в Константинополь, а затем в Венецию.

На Руси в этот день отмечали народный праздник под названием Павел-ледостав. Так как к этому времени года уже усиливались морозы, на реках и озёрах появлялась прочная корка льда. Было принято готовить снасти для зимней рыбалки. Любители такого лова задабривали водяного — бросали в воду сладости и монетки. Женщинам на Павла-ледостава запрещалось стирать белье. Также в этот день не принято было надевать поношенные вещи, употреблять в пищу мясо и давать обещаний, которые не получится выполнить.

Погодные приметы 19 ноября

Снег на Павла — к высоким сугробам зимой;

Сильный ветер — к скорому похолоданию;

Вороны кружатся в небе — к снегопаду;

Птицы сидят на ветках — к ветреной погоде.

Именинники 19 ноября

19 ноября именины может отмечать российский актёр, режиссёр Никита Михалков. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сегодняшний день, 19 ноября, богат на именины. Их могут отмечать обладатели следующих имён: Анатолий;

Арсений;

Василий;

Виктор;

Гавриил;

Герман;

Константин;

Лука;

Никита;

Николай;

Павел;

Александра;

Ефросинья;

Клавдия;

Матрёна;

Нина;

Серафима. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и счастья!

Авторы Вадим Андреев