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10 ноября, 03:10

700 человек погибли за два дня во время боёв в Судане

Reuters: В Судане в столкновениях в Западном Дарфуре погибли около 700 человек

Около 700 человек погибли в провинции Судана Западный Дарфур в результате столкновений регулярной армии и Сил быстрого реагирования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление Международной организации ООН по миграции (МОМ).

Журналисты рассказали, что бои между противоборствующими группами произошли 4-5 ноября в городе Эль-Генейна, который является административным центром Западного Дарфура. В сообщении МОМ говорится, что помимо 700 погибших в результате этих событий, ещё около сотни ранены. Кроме того, порядка 300 человек пропали без вести.

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Напомним, с 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, которые то затихают, то набирают обороты. Так, в конце августа в столице страны Хартуме прогремел мощный взрыв возле президентского дворца. Россиян эвакуировали на родину в мае, также с ними прибыли граждане Украины.

Обложка ©

Flickr / TOSCO DIAZ

Алексей Соловьёв
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