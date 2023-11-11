На берлинского депутата напали с молотком и пожелали ему умереть в газовой камере
На немецкого депутата Джиана Омара напали с молотком в Берлине
Депутат берлинского парламента курдского происхождения Джиан Омар заявил, что человек, вооружённый молотком, напал на него вчера вечером. По словам чиновника, преступник также пожелал ему попасть в газовую камеру из-за иностранной родословной.
"Сегодня вечером в офисе моего избирательного округа в Моабите на меня напал человек с молотком и заявил: "Ты — чёртов иностранец, таких, как ты, раньше сажали в газовую камеру". Полиция оперативно прибыла на место", — сообщил Омар на своей странице в Х.
Он рассказал, что сотрудники полиции уже начали расследовать происшествие, а также поблагодарил женщину, которая после нападения вместе с ним дождалась приезда правоохранителей. Депутат отметил, что, даже когда политические настроения находятся на пике, не существует оправдания насилию и словесным атакам такого рода.
Ранее Лайф сообщал, что 27 октября в Крыму было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва. В политика дважды выстрелили, с тяжёлыми ранениями он поступил в реанимацию. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. Кроме того, ФСБ уже задержала координатора покушения — 46-летнего жителя Ялты.
X / Tagesspiegel