На берлинского депутата напали с молотком и пожелали ему умереть в газовой камере

Депутат берлинского парламента курдского происхождения Джиан Омар заявил, что человек, вооружённый молотком, напал на него вчера вечером. По словам чиновника, преступник также пожелал ему попасть в газовую камеру из-за иностранной родословной.

"Сегодня вечером в офисе моего избирательного округа в Моабите на меня напал человек с молотком и заявил: "Ты — чёртов иностранец, таких, как ты, раньше сажали в газовую камеру". Полиция оперативно прибыла на место", — сообщил Омар на своей странице в Х.