Петербуржец проглядел пули у себя в голове из-за отстреленного пальца

Петербуржец был госпитализирован после посиделок в квартире своего приятеля в Невском районе. Он самостоятельно обратился за помощью и волновался из-за отстреленного пальца, почему-то совсем не беспокоясь об остальных полученных им огнестрельных ранах, в том числе и головы. О происшествии сообщила пресс-служба полиции Санкт-Петербурга.

Пострадавший обратился в полицию ночью 11 ноября и сообщил о том, что в квартире на улице Бадаева в него стреляли, попав в палец на руке. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили пострадавшего уже в машине бригады скорой помощи. Палец мужчине практически оторвало, а ещё несколько пуль пробили ему голову и шею в нескольких местах. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.