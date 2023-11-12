Петербуржец проглядел пули у себя в голове из-за отстреленного пальца
Петербуржец с пулевыми ранами головы вызвал полицию из-за отстреленного пальца
Петербуржец был госпитализирован после посиделок в квартире своего приятеля в Невском районе. Он самостоятельно обратился за помощью и волновался из-за отстреленного пальца, почему-то совсем не беспокоясь об остальных полученных им огнестрельных ранах, в том числе и головы. О происшествии сообщила пресс-служба полиции Санкт-Петербурга.
Пострадавший обратился в полицию ночью 11 ноября и сообщил о том, что в квартире на улице Бадаева в него стреляли, попав в палец на руке. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили пострадавшего уже в машине бригады скорой помощи. Палец мужчине практически оторвало, а ещё несколько пуль пробили ему голову и шею в нескольких местах. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Подозреваемого в стрельбе нашли тем же вечером в собственной квартире, в которой и было совершено преступление. Обнаруженного в ней мужчину доставили в отдел, пока на него составлен протокол за употребление наркотических веществ: видимо, для допроса он был невменяем. Точно не известно, из какого оружия был ранен пострадавший. У его приятеля оказались разрешения на охотничье ружьё и травматический пистолет "Гроза".
Ранее конфликт со стрельбой произошёл у ресторана в центре Москвы вечером 5 ноября. Вооружившись травматическим пистолетом, 37-летний боксёр Никита Иванов начал палить по гостям заведения, ранив четырёх человек. Позже суд арестовал дебошира, возбуждено уголовное дело. Впоследствии прокуратура опубликовала кадры стрельбы из травматического пистолета, снятые камерой видеонаблюдения.
Shutterstock