В России раскрыли двойную игру, которую ведут США в интересах Израиля
СВР: США за закрытыми дверями принуждают Израиль к ускорению операции в Газе
Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Обложка © ТАСС / AP / HO
Представители США за закрытыми дверями призывают Израиль ускорить военную операцию в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, опубликованном в понедельник, 13 ноября, на сайте ведомства.
Там обратили внимание на заявления Вашингтона, который внешне демонстрирует озабоченность неизбирательностью бомбардировок, под которые попадают больницы и лагеря беженцев в Газе, а также заявляет о стремлении к скорейшему наступлению мира. В СВР уверены, что США ведут двойную игру.
"Правда состоит в том, что за "закрытыми дверями" с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить её затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях Дж. Байдена", — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, что обострение между Израилем и Палестиной уже привело к огромному количеству жертв среди гражданского населения. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам. Тем не менее Запад повышает ставки: канцлер Германии Олаф Шольц сегодня призвал Израиль не прекращать удары по сектору Газа. Продолжительные паузы в бомбардировках, считает он, лишь предоставят палестинскому движению ХАМАС время на восстановление. Соединённые Штаты тоже открыто выступают против прекращения ударов по жилым кварталам сектора Газа, так как любое перемирие, на их взгляд, пошло бы на пользу ХАМАС. А вот российская сторона призывает стороны к скорейшей остановке кровопролития.