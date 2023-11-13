В России раскрыли двойную игру, которую ведут США в интересах Израиля

Представители США за закрытыми дверями призывают Израиль ускорить военную операцию в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, опубликованном в понедельник, 13 ноября, на сайте ведомства.

Там обратили внимание на заявления Вашингтона, который внешне демонстрирует озабоченность неизбирательностью бомбардировок, под которые попадают больницы и лагеря беженцев в Газе, а также заявляет о стремлении к скорейшему наступлению мира. В СВР уверены, что США ведут двойную игру.