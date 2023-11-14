HRW признала удары по больницам в секторе Газа военными преступлениями Израиля
Последствия авиаударов Израиля в секторе Газа. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Abed Rahim Khatib
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала расследовать израильские удары по больницам в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на её сайте во вторник, 14 ноября. Бомбёжки медицинских учреждений правозащитники квалифицировали как военные преступления, отметив, что они дополнительно ухудшают гуманитарную обстановку в анклаве.
"Регулярные и явно нарушающие законы войны атаки израильских военных на медицинские учреждения, персонал и транспорт далее разрушают систему здравоохранения Газы и должны быть расследованы как военные преступления", — сказано в пресс-релизе HRW.
Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель рассказал об удручающем состоянии медицины в Газе. По его словам, 20 из 35 больниц в секторе не функционируют, а часть из них полностью разрушена. Россия призывает стороны к скорейшей остановке кровопролития, а вот Запад повышает ставки: канцлер Германии Олаф Шольц сегодня призвал Израиль не прекращать удары по сектору Газа. Продолжительные паузы в бомбардировках, считает он, лишь предоставят палестинскому движению ХАМАС время на восстановление. Соединённые Штаты тоже открыто выступают против прекращения ударов по жилым кварталам сектора Газа.