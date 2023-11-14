HRW признала удары по больницам в секторе Газа военными преступлениями Израиля

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала расследовать израильские удары по больницам в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на её сайте во вторник, 14 ноября. Бомбёжки медицинских учреждений правозащитники квалифицировали как военные преступления, отметив, что они дополнительно ухудшают гуманитарную обстановку в анклаве.