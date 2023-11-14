Появились кадры посадки в самолёт эвакуированных из Газы россиян и членов их семей

МЧС России показало кадры посадки на борт второй группы эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. В настоящий момент самолёт направляется из Египта в московский аэропорт Домодедово.

Второй спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву вечером во вторник, 14 ноября. На борту Ил-76 МЧС России находится 98 человек.