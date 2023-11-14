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14 ноября, 17:19

Появились кадры посадки в самолёт эвакуированных из Газы россиян и членов их семей

МЧС показало кадры посадки на борт второй группы эвакуированных из Газы россиян

МЧС России показало кадры посадки на борт второй группы эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. В настоящий момент самолёт направляется из Египта в московский аэропорт Домодедово.

Кадры посадки россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы. Видео © Telegram / МЧС России

Второй спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву вечером во вторник, 14 ноября. На борту Ил-76 МЧС России находится 98 человек.

МЧС планирует доставить всех россиян из сектора Газа на родину в течение недели

МЧС планирует доставить всех россиян из сектора Газа на родину в течение недели

Ранее Лайф писал, что кроме россиян во вторую группу эвакуированных вошли палестинцы — члены их семей. После прибытия из пункта пропуска им была оказана вся необходимая помощь. На протяжении всего пути эвакуированных сопровождают медики и психологи. Напомним, спасать людей из палестинского анклава МЧС России начало 12 ноября. Первая группа из 70 человек спецбортом уже доставлена в Москву. Состояние людей оценивается как удовлетворительное.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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