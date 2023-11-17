Регион

Уведомления отключены

16 ноября, 22:58

В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения пятиэтажки

Губернатор Бабушкин: В Астраханской области введён режим ЧС после обрушения дома

В Астраханской области после обрушения пятиэтажки в административном центре введён региональный режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Момент начала обрушения пятиэтажки в Астрахани. Видео © Telegram / "PROАстрахань — необъективное СМИ"

"Уровень режима ЧС вынесен на региональный. У нас на региональном уровне приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки людям, оказавшимся в сложной ситуации в рамках ЧС", — сказал губернатор в беседе с журналистами.

Губернатор опубликовал видео с места обрушения пятиэтажки в Астрахани

Губернатор опубликовал видео с места обрушения пятиэтажки в Астрахани

Напомним, при обрушении дома в Астрахани погиб один человек. Из-под завалов достали тело 84-летней женщины, которая жила в квартире на пятом этаже. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Пропавшими без вести до сих пор числятся жители одной квартиры. Экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва в пятиэтажке. Известно, что дом был построен в 1962 году и давно не ремонтировался. Обрушение пятиэтажки могли спровоцировать подтопление или снос стен.

Обложка ©

ТАСС / Павел Симаков

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Астраханская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров