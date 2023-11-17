В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения пятиэтажки

В Астраханской области после обрушения пятиэтажки в административном центре введён региональный режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

"Уровень режима ЧС вынесен на региональный. У нас на региональном уровне приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки людям, оказавшимся в сложной ситуации в рамках ЧС", — сказал губернатор в беседе с журналистами.