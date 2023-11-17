В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения пятиэтажки
Губернатор Бабушкин: В Астраханской области введён режим ЧС после обрушения дома
В Астраханской области после обрушения пятиэтажки в административном центре введён региональный режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
Момент начала обрушения пятиэтажки в Астрахани. Видео © Telegram / "PROАстрахань — необъективное СМИ"
"Уровень режима ЧС вынесен на региональный. У нас на региональном уровне приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки людям, оказавшимся в сложной ситуации в рамках ЧС", — сказал губернатор в беседе с журналистами.
Напомним, при обрушении дома в Астрахани погиб один человек. Из-под завалов достали тело 84-летней женщины, которая жила в квартире на пятом этаже. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Пропавшими без вести до сих пор числятся жители одной квартиры. Экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва в пятиэтажке. Известно, что дом был построен в 1962 году и давно не ремонтировался. Обрушение пятиэтажки могли спровоцировать подтопление или снос стен.
ТАСС / Павел Симаков