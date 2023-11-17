Родственники стилиста Бузовой едва не погибли при обрушении дома в Астрахани
Омар Байрамов, Ольга Бузова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Астрахани в рухнувшей многоэтажке чуть не погибли родственники стилиста певцов Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова, они успели спастись за несколько минут до трагедии. Об этом пишет SHOT.
Омар Байрамов — звёздный стилист. В обрушившемся доме жила его 29-летняя племянница Анастасия Тарасова с супругом. Пара выскочила на улицу за несколько минут до ЧП, когда на здании появились огромные трещины. Семья не успела даже взять вещи и тепло одеться.
"Вот до чего власти Астрахани и Астраханской области довели ЖКХ! Чудом моя единственная племянница Настенька со своим мужем остались живы. Всё это случилось в их доме буквально несколько минут назад. Слава Богу, что живы и здоровы! Успели выбежать из дома в чём были!" — написал Байрамов в соцсети.
Напомним, вечером 16 ноября обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке в Астрахани. Погиб один человек: спасатели достали из-под завалов тело 84-летней женщины, которая жила на самом верхнем этаже и не успела эвакуироваться. По последней информации, больше людей под обломками и бетонными плитами нет. Возбуждено уголовное дело. Причиной обрушения могла стать несогласованная перепланировка в одной из квартир.