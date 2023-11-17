Регион

Уведомления отключены

17 ноября, 07:31

Родственники стилиста Бузовой едва не погибли при обрушении дома в Астрахани

<p>Омар Байрамов, Ольга Бузова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Омар Байрамов, Ольга Бузова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Астрахани в рухнувшей многоэтажке чуть не погибли родственники стилиста певцов Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова, они успели спастись за несколько минут до трагедии. Об этом пишет SHOT.

Омар Байрамов — звёздный стилист. В обрушившемся доме жила его 29-летняя племянница Анастасия Тарасова с супругом. Пара выскочила на улицу за несколько минут до ЧП, когда на здании появились огромные трещины. Семья не успела даже взять вещи и тепло одеться.

"Вот до чего власти Астрахани и Астраханской области довели ЖКХ! Чудом моя единственная племянница Настенька со своим мужем остались живы. Всё это случилось в их доме буквально несколько минут назад. Слава Богу, что живы и здоровы! Успели выбежать из дома в чём были!" — написал Байрамов в соцсети.

В Астрахани опровергли версию о взрыве в жилой пятиэтажке

В Астрахани опровергли версию о взрыве в жилой пятиэтажке

Напомним, вечером 16 ноября обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке в Астрахани. Погиб один человек: спасатели достали из-под завалов тело 84-летней женщины, которая жила на самом верхнем этаже и не успела эвакуироваться. По последней информации, больше людей под обломками и бетонными плитами нет. Возбуждено уголовное дело. Причиной обрушения могла стать несогласованная перепланировка в одной из квартир.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Ольга Бузова
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
  • Астраханская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров