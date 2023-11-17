Родственники стилиста Бузовой едва не погибли при обрушении дома в Астрахани

В Астрахани в рухнувшей многоэтажке чуть не погибли родственники стилиста певцов Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова, они успели спастись за несколько минут до трагедии. Об этом пишет SHOT.

Омар Байрамов — звёздный стилист. В обрушившемся доме жила его 29-летняя племянница Анастасия Тарасова с супругом. Пара выскочила на улицу за несколько минут до ЧП, когда на здании появились огромные трещины. Семья не успела даже взять вещи и тепло одеться.