Рухнувшую в Астрахани пятиэтажку сняли с воздуха
В МЧС показали видео с последствиями обрушения дома в Астрахани
В Астрахани на месте обрушившегося накануне дома продолжаются работы по разбору завалов, уже вывезена большая часть обломков. В МЧС Астраханской области показали пострадавшую многоэтажку с воздуха.
Обрушившийся дом в Астрахани. Видео © t.me / МЧС Астраханской области
"Работы на месте обрушения продолжаются. С помощью специализированной техники вывезено 90% обломков", — уточнили в ведомстве.
На кадрах видно, что обрушение пары подъездов произошло по всей высоте здания. Судя по всему, остальная часть постройки практически не пострадала. Образовавшиеся руины увозят на спецтехнике.
Напомним, вечером 16 ноября обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке в Астрахани. Погибла 84-летняя женщина, которая проживала на последнем этаже и не успела эвакуироваться. По последней информации, людей под обломками и бетонными плитами больше нет. Причиной обрушения называется возможная перепланировка в одной из квартир. Версия о взрыве не подтверждается.
t.me / МЧС Астраханской области