Рухнувшую в Астрахани пятиэтажку сняли с воздуха

В Астрахани на месте обрушившегося накануне дома продолжаются работы по разбору завалов, уже вывезена большая часть обломков. В МЧС Астраханской области показали пострадавшую многоэтажку с воздуха.

Обрушившийся дом в Астрахани. Видео © t.me / МЧС Астраханской области

"Работы на месте обрушения продолжаются. С помощью специализированной техники вывезено 90% обломков", — уточнили в ведомстве.