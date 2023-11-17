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17 ноября, 11:00

Эксперт объяснил, почему Байден не стал ставить Цзиньпину ультиматумы по России

Экономист Васильев: Байден не решился диктовать Цзиньпину ультиматумы по России

Глава Белого дома Джо Байден в ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином не решился диктовать ему какие-либо ультиматумы по поводу России, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.

По его словам, американская сторона проинформировала Пекин о своей позиции по взаимоотношениям с Россией и Ираном, продемонстрировав свою неудовлетворённость.

"Но это не было сказано в ультимативной форме. Дескать, разрывайте отношения с Москвой, а иначе… Или: прекратите ваши игры с Тегераном, а иначе…" — цитирует его "Царьград".

А раз ничего из этого не прозвучало в ходе американо-китайских переговоров, то это в очередной раз доказывает, как сильно Вашингтон дорожит отношениями с Пекином, особенно перед выборами президента США.

Байден рассказал Си Цзиньпину о страхах США из-за сотрудничества России и КНДР

Байден рассказал Си Цзиньпину о страхах США из-за сотрудничества России и КНДР

Как уже рассказывал Лайф, в среду, 15 ноября, впервые почти за год между Си Цзиньпином и Джо Байденом состоялась очная встреча, в ходе которой стороны обсудили много важных тем. Как отметили в Белом доме, переговоры носили откровенный и конструктивный характер. При этом после встречи 80-летний политик весьма нелестно отозвался о своём китайском коллеге, назвав его диктатором. На камеру, кстати, попала реакция госсекретаря США Энтони Блинкена: в этот момент его сильно перекосило.

Обложка ©

ТАСС / AP / Doug Mills

Николь Вербер
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