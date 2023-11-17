Эксперт объяснил, почему Байден не стал ставить Цзиньпину ультиматумы по России

Глава Белого дома Джо Байден в ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином не решился диктовать ему какие-либо ультиматумы по поводу России, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.

По его словам, американская сторона проинформировала Пекин о своей позиции по взаимоотношениям с Россией и Ираном, продемонстрировав свою неудовлетворённость.

"Но это не было сказано в ультимативной форме. Дескать, разрывайте отношения с Москвой, а иначе… Или: прекратите ваши игры с Тегераном, а иначе…" — цитирует его "Царьград".