Эксперт объяснил, почему Байден не стал ставить Цзиньпину ультиматумы по России
Экономист Васильев: Байден не решился диктовать Цзиньпину ультиматумы по России
Глава Белого дома Джо Байден в ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином не решился диктовать ему какие-либо ультиматумы по поводу России, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.
По его словам, американская сторона проинформировала Пекин о своей позиции по взаимоотношениям с Россией и Ираном, продемонстрировав свою неудовлетворённость.
"Но это не было сказано в ультимативной форме. Дескать, разрывайте отношения с Москвой, а иначе… Или: прекратите ваши игры с Тегераном, а иначе…" — цитирует его "Царьград".
А раз ничего из этого не прозвучало в ходе американо-китайских переговоров, то это в очередной раз доказывает, как сильно Вашингтон дорожит отношениями с Пекином, особенно перед выборами президента США.
Как уже рассказывал Лайф, в среду, 15 ноября, впервые почти за год между Си Цзиньпином и Джо Байденом состоялась очная встреча, в ходе которой стороны обсудили много важных тем. Как отметили в Белом доме, переговоры носили откровенный и конструктивный характер. При этом после встречи 80-летний политик весьма нелестно отозвался о своём китайском коллеге, назвав его диктатором. На камеру, кстати, попала реакция госсекретаря США Энтони Блинкена: в этот момент его сильно перекосило.
ТАСС / AP / Doug Mills