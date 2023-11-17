В Минстрое обвинили жилищных инспекторов в недосмотре после обвала дома в Астрахани Глава Минстроя Файзуллин назвал недосмотр чиновников причиной ЧП в Астрахани 17 ноября, 12:42 T.me / Игорь Бабушкин

Обрушение жилой многоэтажки в Астрахани стало следствием невнимательности со стороны проверяющих органов, хотя строительный контроль должен был осуществляться постоянно. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта.

"Ответственность главных жилищных инспекторов — постоянная. Вчерашняя трагедия в Астрахани — с чем она связана? — С тем, что недосмотрели. Любые изменения в объекте не должны просто так делаться", — пояснил он.

Министр уверен, что ответственная работа госорганов должна быть гарантией того, что подобные трагедии больше не повторятся. Замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько добавил, что ведомство внимательно отслеживает ситуацию в Астрахани и готово оказать содействие при необходимости.

Авторы Татьяна Миссуми