В Минстрое обвинили жилищных инспекторов в недосмотре после обвала дома в Астрахани
Глава Минстроя Файзуллин назвал недосмотр чиновников причиной ЧП в Астрахани
T.me / Игорь Бабушкин
Обрушение жилой многоэтажки в Астрахани стало следствием невнимательности со стороны проверяющих органов, хотя строительный контроль должен был осуществляться постоянно. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта.
"Ответственность главных жилищных инспекторов — постоянная. Вчерашняя трагедия в Астрахани — с чем она связана? — С тем, что недосмотрели. Любые изменения в объекте не должны просто так делаться", — пояснил он.
Министр уверен, что ответственная работа госорганов должна быть гарантией того, что подобные трагедии больше не повторятся. Замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько добавил, что ведомство внимательно отслеживает ситуацию в Астрахани и готово оказать содействие при необходимости.
Напомним, вечером 16 ноября обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке в Астрахани. Погибла 84-летняя женщина, которая проживала на последнем этаже и не успела эвакуироваться. Причиной обрушения называется возможная перепланировка в одной из квартир. Версия о взрыве не подтверждается. Сейчас спецслужбы на 90% завершили разбор завалов.