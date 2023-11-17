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В Минстрое обвинили жилищных инспекторов в недосмотре после обвала дома в Астрахани

Глава Минстроя Файзуллин назвал недосмотр чиновников причиной ЧП в Астрахани

17 ноября, 12:42

T.me / Игорь Бабушкин

Обрушение жилой многоэтажки в Астрахани стало следствием невнимательности со стороны проверяющих органов, хотя строительный контроль должен был осуществляться постоянно. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта.

"Ответственность главных жилищных инспекторов — постоянная. Вчерашняя трагедия в Астрахани — с чем она связана? — С тем, что недосмотрели. Любые изменения в объекте не должны просто так делаться", пояснил он.

Министр уверен, что ответственная работа госорганов должна быть гарантией того, что подобные трагедии больше не повторятся. Замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько добавил, что ведомство внимательно отслеживает ситуацию в Астрахани и готово оказать содействие при необходимости.

Родственники стилиста Бузовой едва не погибли при обрушении дома в Астрахани

Родственники стилиста Бузовой едва не погибли при обрушении дома в Астрахани

Напомним, вечером 16 ноября обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке в Астрахани. Погибла 84-летняя женщина, которая проживала на последнем этаже и не успела эвакуироваться. Причиной обрушения называется возможная перепланировка в одной из квартир. Версия о взрыве не подтверждается. Сейчас спецслужбы на 90% завершили разбор завалов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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