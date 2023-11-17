Отец 16-летней Даны раскрыл подробности дела о загадочной смерти дочери в Каменске-Уральском

Школьница из Каменска-Уральского, погибшая в начале августа, не употребляла наркотики и спиртное. Судебно-медицинский эксперт рассказал, что в крови 16-летней девушки нашли кофеин. Это объясняется тем, что в день исчезновения она выпила три банки энергетика.