Отец 16-летней Даны раскрыл подробности дела о загадочной смерти дочери в Каменске-Уральском
В крови погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского нашли кофеин
Школьница из Каменска-Уральского, погибшая в начале августа, не употребляла наркотики и спиртное. Судебно-медицинский эксперт рассказал, что в крови 16-летней девушки нашли кофеин. Это объясняется тем, что в день исчезновения она выпила три банки энергетика.
"Экспертиза показала, что перед смертью она не принимала лекарства, наркотики или спиртное. В полости рта, желудке, печени и почках был обнаружен кофеин", — рассказал отец Ura.ru, подчеркнув, что ранее следствие озвучивало версию, что школьница могла получить передозировку энергетиков.
Напомним, 10 августа в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Перед этим она оставила сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня". Полицейские изучили видео с камер наблюдения и задержали велосипедиста, который долго ехал за девочкой в тот вечер. Мужчина утверждает, что просто забрал у школьницы телефон, но к её смерти отношения не имеет. Эксперты обнаружили высокую концентрацию кофеина в крови умершей.
t.me / SHOT