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17 ноября, 13:29

Отец 16-летней Даны раскрыл подробности дела о загадочной смерти дочери в Каменске-Уральском

В крови погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского нашли кофеин

Школьница из Каменска-Уральского, погибшая в начале августа, не употребляла наркотики и спиртное. Судебно-медицинский эксперт рассказал, что в крови 16-летней девушки нашли кофеин. Это объясняется тем, что в день исчезновения она выпила три банки энергетика.

"Экспертиза показала, что перед смертью она не принимала лекарства, наркотики или спиртное. В полости рта, желудке, печени и почках был обнаружен кофеин", — рассказал отец Ura.ru, подчеркнув, что ранее следствие озвучивало версию, что школьница могла получить передозировку энергетиков.

Названы фатальные ошибки, по которым простой кофеин мог убить уральскую школьницу

Названы фатальные ошибки, по которым простой кофеин мог убить уральскую школьницу

Напомним, 10 августа в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Перед этим она оставила сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня". Полицейские изучили видео с камер наблюдения и задержали велосипедиста, который долго ехал за девочкой в тот вечер. Мужчина утверждает, что просто забрал у школьницы телефон, но к её смерти отношения не имеет. Эксперты обнаружили высокую концентрацию кофеина в крови умершей.

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t.me / SHOT

Александра Мышляева
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