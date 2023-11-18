Спецборт МЧС со 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Специальный борт МЧС РФ со 120 гражданами России и их семьями, которых вчера эвакуировали из Газы, вылетел из Каира в столичный аэропорт Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. На борту 120 граждан РФ и членов их семей. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России", — говорится в публикации.
Напомним, что эвакуацию своих граждан из сектора Газа Россия начала 12 ноября. Первую группу беженцев доставили в Москву в понедельник, их состояние оценивается как удовлетворительное. Чуть позднее самолёт со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей прибыл из Египта в Москву. МЧС сообщило, что в общей сложности из анклава эвакуированы 297 человек, 168 из них доставлены в Россию. А сегодня МЧС заявило об эвакуации ещё 120 россиян из сектора Газа.
ТАСС / МЧС России