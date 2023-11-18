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18 ноября, 18:04

Спецборт МЧС со 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Специальный борт МЧС РФ со 120 гражданами России и их семьями, которых вчера эвакуировали из Газы, вылетел из Каира в столичный аэропорт Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. На борту 120 граждан РФ и членов их семей. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России", говорится в публикации.

МЧС создало уникальную "виртуальную карту" перед эвакуацией россиян из Газы

МЧС создало уникальную "виртуальную карту" перед эвакуацией россиян из Газы

Напомним, что эвакуацию своих граждан из сектора Газа Россия начала 12 ноября. Первую группу беженцев доставили в Москву в понедельник, их состояние оценивается как удовлетворительное. Чуть позднее самолёт со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей прибыл из Египта в Москву. МЧС сообщило, что в общей сложности из анклава эвакуированы 297 человек, 168 из них доставлены в Россию. А сегодня МЧС заявило об эвакуации ещё 120 россиян из сектора Газа.

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ТАСС / МЧС России

Юрий Лысенко
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