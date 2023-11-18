Спецборт МЧС со 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Специальный борт МЧС РФ со 120 гражданами России и их семьями, которых вчера эвакуировали из Газы, вылетел из Каира в столичный аэропорт Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. На борту 120 граждан РФ и членов их семей. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России", — говорится в публикации.