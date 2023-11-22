Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Спешил на репетицию: В ДТП погиб 27-летний актёр Максим Шахров

Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом России

"Циничная акция": Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожжённым танком

Российская актриса погибла при обстреле ВСУ в Донбассе

Стало известно настоящее имя загадочного художника Бэнкси

В КНДР сообщили об успешном запуске спутника-разведчика

Минюст включил в список нежелательных организацию, набирающую добровольцев для ВСУ

Лидеры БРИКС призвали к немедленному гуманитарному перемирию в секторе Газа

Освобождение заложников и прекращение огня: Раскрыты условия перемирия Израиля и ХАМАС

Путин заявил о неспособности США разрубить "палестинский узел"

День сыновей, День психолога, Матрёна зимняя: праздники и приметы 22 ноября

Сегодня, 22 ноября 2023 года, в России отмечается добрый семейный праздник, который пока не получил официального признания. Также на эту дату приходится самый молодой российский профессиональный праздник и один из дней, посвящённых русскому языку.

21 ноября, 21:01
<p>22 ноября отмечается День сыновей. Фото © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/medium-shot-man-holding-boy_13436803.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik</a></p>

22 ноября отмечается День сыновей. Фото © Freepik

День сыновей

22 ноября в России отмечается добрый семейный праздник — День сыновей, или День сына. Рассказываем, что о нём известно:

  • это международный неофициальный праздник;
  • как правило, отмечается ежегодно 22 ноября;
  • также известна другая дата — 25 ноября;
  • Традиция празднования пока не сложилась, оно проходит в семейном кругу.

День сыновей называют международным, поскольку кроме России его отмечают и в некоторых других бывших республиках Советского Союза. Как появился этот праздник, история уже умалчивает. Официального признания он пока не получил. Возможно, поэтому кроме 22 ноября упоминается ещё одна его дата — 25 ноября, однако первая более распространённая.

Обычно каких-либо торжеств, приуроченных к этому празднику, в России не проводится. Это не мешает отметить его в тёплом семейном кругу. Родители могут сделать сыновьям маленькие подарки или просто устроить посиделки за обедом или ужином. Интересно, что День сыновей отмечается в России между Днём отца, который приходится на третье воскресенье октября, и Днём матери, официально утверждённым на последнее воскресенье ноября. Суть всех этих праздников одна: они призваны ещё больше сплотить семью, подарить любовь каждому её члену, подчеркнуть его важность.

День психолога

22 ноября в России отмечается День психолога. Фото © Freepik

22 ноября в России отмечается День психолога. Фото © Freepik

22 ноября в России отмечается профессиональный праздник, который на сегодняшний день можно считать самым молодым из официально утверждённых, — День психолога. Вот несколько фактов о нём:

  • это российский официальный профессиональный праздник;
  • учреждён распоряжением премьера Михаила Мишустина 14 октября 2023 года;
  • отмечаться будет ежегодно в фиксированную дату — 22 ноября;
  • ожидается, что к нему будут приурочены различные конференции, семинары психологов.

Решение учредить в России новый праздник — День психолога — правительство приняло по поручению президента РФ Владимира Путина. Просьбу об этом озвучил 1 декабря 2022 года один из участников II Конгресса молодых учёных и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования. Приурочен новый профессиональный праздник к дате, в которую в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества. Свой новый день сегодня в России отмечает около 7 млн человек — именно столько задействовано в сфере оказания психологической помощи населению. Также праздновать могут будущие специалисты — учащиеся психологических факультетов.

Психическое здоровье, как подчёркивают во Всемирной организации здравоохранения, говорит о состоянии благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, вносить вклад в жизнь общества. Поэтому главная цель Дня психолога — напомнить о важности этой профессии, призвать власти страны уделять больше внимания развитию этой сферы, а граждан — обязательно при необходимости обращаться за помощью к врачевателям психики.

День словаря

22 ноября в России отмечается День словаря. Фото © Freepik / senivpetro

22 ноября в России отмечается День словаря. Фото © Freepik / senivpetro

22 ноября в России отмечается праздник День словаря, посвящённый этим кладезям знаний. Предлагаем узнать о нём больше:

  • это часть российского образовательного проекта;
  • отмечается ежегодно в фиксированную дату — 22 ноября;
  • приурочен ко дню рождения Владимира Даля;
  • цель — сохранение русского языка и укрепление его позиций как межнационального;
  • в этот день различные акции проводят издательства, библиотеки, вузы и т.д.

День словаря был запущен как проект Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово". Поддержали его Минпросвещения, академические и образовательные центры, издательства, СМИ. Миссия в том, чтобы подчеркнуть важность русского языка как достояния мировой и национальной цивилизации, поддержать его развитие и сохранение.

Как отдыхаем в ноябре 2023 на День Народного единства: Выходные и переносы в ноябре

Как отдыхаем в ноябре 2023 на День Народного единства: Выходные и переносы в ноябре

Как подчёркивали авторы проекта, в словарях концентрируется национальная система понятий, терминов, смыслов и норм. Они нужны для самопознания и самоописания народа, сохранения его знаний. Цель Дня словаря — вовлекать в культуру пользования ими школьников, студентов, учителей, деятелей науки и искусства, журналистов, политиков.

Приурочен этот праздник ко дню рождения великого русского лексикографа и писателя Владимира Даля (1801–1872), создателя Толкового словаря живого великорусского языка.

День рождения "Запорожца"

22 ноября — день рождения у "Запорожца". Фото © Shutterstock

22 ноября — день рождения у "Запорожца". Фото © Shutterstock

22 ноября можно отмечать забавный праздник, актуальный и для России как правопреемницы СССР, — день рождения "Запорожца". Рассказываем об этом событии:

  • 22 ноября 1960 года с конвейера сошёл первый автомобиль под этой маркой;
  • малолитражки стали очень популярными, по-настоящему легендарными в СССР;
  • эту дату теперь отмечают поклонники классической советской марки.

В этот день 63 года назад "родился" "Запорожец" — первый автомобиль особо малого класса. Выпускать их начали на заводе "Коммунар" в городе Запорожье. Первым в линейке стал ЗАЗ-965, который получил прозвище "горбатый" за характерный вид. Прообразом его был популярный в Европе дешёвый Fiat 600. Так как в СССР тогда был дефицит автомобилей, за малолитражкой выстраивались огромные очереди.

Выходные дни и праздники в 2024 году: Календарь рабочих и нерабочих дней года

Выходные дни и праздники в 2024 году: Календарь рабочих и нерабочих дней года

Под маркой "Запорожец" по 1969 год произвели 322 тысячи "горбатых". Позже появились другие модели. Они были архаичными по конструкции, но более дешёвыми и доступными, чем, к примеру, "Жигули". Конкуренции на внутреннем рынке не было, и вплоть до развала СССР выпускался ЗАЗ-968А, известный как "ушастый", а затем его модификация ЗАЗ-968М.

Справедливости ради нужно отметить, что у "Запорожца" был и ряд существенных преимуществ. Например, эти автомобили отличались хорошей проходимостью за счёт большого дорожного просвета, гладкого, ровного днища и повышенной нагрузки на ведущую ось. А ещё они были достаточно неприхотливы в эксплуатации. Даже сейчас, спустя столько лет, старенькие "Запорожцы" до сих пор можно встретить на дорогах России. В народной памяти они будут жить ещё долго.

Приметы 22 ноября

Матрёна зимняя

22 ноября Русская православная церковь чтит память Матроны Константинопольской — христианской подвижницы, жившей в IV–V веках и почитающейся в лике преподобных. Вместе с состоятельным мужем и дочерью жила в Константинополе. Познакомившись однажды с подвижниками Церкви, решила посвятить себя служению Господу. Чтобы муж не нашёл её, сбежала сначала в мужской монастырь, выдавала себя за инока, но была разоблачена и отправлена в женский. Когда об этом узнал муж и отправился за ней, Матрона ушла в затворничество: жила в заброшенном храме, вела проповеди среди язычников, а затем сама основала монастырь. Согласно преданию, у неё был дар исцеления. Ушла в мир иной тихо, в глубокой старости.

Главные православные праздники в ноябре: Церковный календарь 2023

Главные православные праздники в ноябре: Церковный календарь 2023

На Руси в этот день отмечали праздник под названием Матрёна зимняя. Холода уже окончательно наступали, поэтому было принято к этой дате готовить тулупы, валенки и сани. Под запретом были ссоры и недобрые мысли. Работа, особенно тяжёлая, на Матрёну не приветствовалась. Была традиция в этот день избавляться от лишних, старых вещей. Плохой приметой было стричь волосы и ногти: считалось, что в таком случае зима пройдёт в болезнях и невзгодах.

Погодные приметы 22 ноября

  • Туман на Матрёну зимнюю — к потеплению.
  • Иней на деревьях — к морозам.
  • Снег — к холодному маю.
  • Дождь — к хорошему урожаю пшеницы в следующем году.

Именинники 22 ноября

22 ноября именины может отмечать российский актёр Виктор Сухоруков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

22 ноября именины может отмечать российский актёр Виктор Сухоруков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

День ангела: Кто отмечает именины в ноябре-2023

День ангела: Кто отмечает именины в ноябре-2023

Сегодня, 22 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён:

  • Александр;
  • Алексей;
  • Антон;
  • Виктор;
  • Дмитрий;
  • Ефим;
  • Иван;
  • Илья;
  • Иосиф;
  • Константин;
  • Нестор;
  • Семён;
  • Теодор;
  • Тимофей;
  • Фёдор;
  • Ян;
  • Матрёна.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!