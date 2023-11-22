День сыновей, День психолога, Матрёна зимняя: праздники и приметы 22 ноября Сегодня, 22 ноября 2023 года, в России отмечается добрый семейный праздник, который пока не получил официального признания. Также на эту дату приходится самый молодой российский профессиональный праздник и один из дней, посвящённых русскому языку. 21 ноября, 21:01 22 ноября отмечается День сыновей. Фото © Freepik

День сыновей

22 ноября в России отмечается добрый семейный праздник — День сыновей, или День сына. Рассказываем, что о нём известно: это международный неофициальный праздник;

как правило, отмечается ежегодно 22 ноября;

также известна другая дата — 25 ноября;

Традиция празднования пока не сложилась, оно проходит в семейном кругу.

День сыновей называют международным, поскольку кроме России его отмечают и в некоторых других бывших республиках Советского Союза. Как появился этот праздник, история уже умалчивает. Официального признания он пока не получил. Возможно, поэтому кроме 22 ноября упоминается ещё одна его дата — 25 ноября, однако первая более распространённая.

Обычно каких-либо торжеств, приуроченных к этому празднику, в России не проводится. Это не мешает отметить его в тёплом семейном кругу. Родители могут сделать сыновьям маленькие подарки или просто устроить посиделки за обедом или ужином. Интересно, что День сыновей отмечается в России между Днём отца, который приходится на третье воскресенье октября, и Днём матери, официально утверждённым на последнее воскресенье ноября. Суть всех этих праздников одна: они призваны ещё больше сплотить семью, подарить любовь каждому её члену, подчеркнуть его важность.

День психолога

22 ноября в России отмечается День психолога. Фото © Freepik

22 ноября в России отмечается профессиональный праздник, который на сегодняшний день можно считать самым молодым из официально утверждённых, — День психолога. Вот несколько фактов о нём: это российский официальный профессиональный праздник;

учреждён распоряжением премьера Михаила Мишустина 14 октября 2023 года;

отмечаться будет ежегодно в фиксированную дату — 22 ноября;

ожидается, что к нему будут приурочены различные конференции, семинары психологов.

Решение учредить в России новый праздник — День психолога — правительство приняло по поручению президента РФ Владимира Путина. Просьбу об этом озвучил 1 декабря 2022 года один из участников II Конгресса молодых учёных и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования. Приурочен новый профессиональный праздник к дате, в которую в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества. Свой новый день сегодня в России отмечает около 7 млн человек — именно столько задействовано в сфере оказания психологической помощи населению. Также праздновать могут будущие специалисты — учащиеся психологических факультетов.

Психическое здоровье, как подчёркивают во Всемирной организации здравоохранения, говорит о состоянии благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, вносить вклад в жизнь общества. Поэтому главная цель Дня психолога — напомнить о важности этой профессии, призвать власти страны уделять больше внимания развитию этой сферы, а граждан — обязательно при необходимости обращаться за помощью к врачевателям психики.

День словаря

22 ноября в России отмечается День словаря. Фото © Freepik / senivpetro

22 ноября в России отмечается праздник День словаря, посвящённый этим кладезям знаний. Предлагаем узнать о нём больше: это часть российского образовательного проекта;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 22 ноября;

приурочен ко дню рождения Владимира Даля;

цель — сохранение русского языка и укрепление его позиций как межнационального;

в этот день различные акции проводят издательства, библиотеки, вузы и т.д.

День словаря был запущен как проект Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово". Поддержали его Минпросвещения, академические и образовательные центры, издательства, СМИ. Миссия в том, чтобы подчеркнуть важность русского языка как достояния мировой и национальной цивилизации, поддержать его развитие и сохранение.

Как подчёркивали авторы проекта, в словарях концентрируется национальная система понятий, терминов, смыслов и норм. Они нужны для самопознания и самоописания народа, сохранения его знаний. Цель Дня словаря — вовлекать в культуру пользования ими школьников, студентов, учителей, деятелей науки и искусства, журналистов, политиков.

Приурочен этот праздник ко дню рождения великого русского лексикографа и писателя Владимира Даля (1801–1872), создателя Толкового словаря живого великорусского языка.

День рождения "Запорожца"

22 ноября — день рождения у "Запорожца". Фото © Shutterstock

22 ноября можно отмечать забавный праздник, актуальный и для России как правопреемницы СССР, — день рождения "Запорожца". Рассказываем об этом событии: 22 ноября 1960 года с конвейера сошёл первый автомобиль под этой маркой;

малолитражки стали очень популярными, по-настоящему легендарными в СССР;

эту дату теперь отмечают поклонники классической советской марки.

В этот день 63 года назад "родился" "Запорожец" — первый автомобиль особо малого класса. Выпускать их начали на заводе "Коммунар" в городе Запорожье. Первым в линейке стал ЗАЗ-965, который получил прозвище "горбатый" за характерный вид. Прообразом его был популярный в Европе дешёвый Fiat 600. Так как в СССР тогда был дефицит автомобилей, за малолитражкой выстраивались огромные очереди.

Под маркой "Запорожец" по 1969 год произвели 322 тысячи "горбатых". Позже появились другие модели. Они были архаичными по конструкции, но более дешёвыми и доступными, чем, к примеру, "Жигули". Конкуренции на внутреннем рынке не было, и вплоть до развала СССР выпускался ЗАЗ-968А, известный как "ушастый", а затем его модификация ЗАЗ-968М.

Справедливости ради нужно отметить, что у "Запорожца" был и ряд существенных преимуществ. Например, эти автомобили отличались хорошей проходимостью за счёт большого дорожного просвета, гладкого, ровного днища и повышенной нагрузки на ведущую ось. А ещё они были достаточно неприхотливы в эксплуатации. Даже сейчас, спустя столько лет, старенькие "Запорожцы" до сих пор можно встретить на дорогах России. В народной памяти они будут жить ещё долго.

Приметы 22 ноября

Матрёна зимняя

22 ноября Русская православная церковь чтит память Матроны Константинопольской — христианской подвижницы, жившей в IV–V веках и почитающейся в лике преподобных. Вместе с состоятельным мужем и дочерью жила в Константинополе. Познакомившись однажды с подвижниками Церкви, решила посвятить себя служению Господу. Чтобы муж не нашёл её, сбежала сначала в мужской монастырь, выдавала себя за инока, но была разоблачена и отправлена в женский. Когда об этом узнал муж и отправился за ней, Матрона ушла в затворничество: жила в заброшенном храме, вела проповеди среди язычников, а затем сама основала монастырь. Согласно преданию, у неё был дар исцеления. Ушла в мир иной тихо, в глубокой старости.

На Руси в этот день отмечали праздник под названием Матрёна зимняя. Холода уже окончательно наступали, поэтому было принято к этой дате готовить тулупы, валенки и сани. Под запретом были ссоры и недобрые мысли. Работа, особенно тяжёлая, на Матрёну не приветствовалась. Была традиция в этот день избавляться от лишних, старых вещей. Плохой приметой было стричь волосы и ногти: считалось, что в таком случае зима пройдёт в болезнях и невзгодах.

Погодные приметы 22 ноября

Туман на Матрёну зимнюю — к потеплению.

Иней на деревьях — к морозам.

Снег — к холодному маю.

Дождь — к хорошему урожаю пшеницы в следующем году.

Именинники 22 ноября

22 ноября именины может отмечать российский актёр Виктор Сухоруков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Сегодня, 22 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр;

Алексей;

Антон;

Виктор;

Дмитрий;

Ефим;

Иван;

Илья;

Иосиф;

Константин;

Нестор;

Семён;

Теодор;

Тимофей;

Фёдор;

Ян;

Матрёна. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев