Начались выплаты пострадавшим при обрушении многоэтажки в Астрахани

В Астрахани первые компенсационные выплаты получили около ста жильцов, которые пострадали при обрушении жилой многоэтажки. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Сто пятнадцать человек, пострадавших при обрушении части двух подъездов в пятиэтажке на площади Вокзальной, получили первые выплаты", — написал он в телеграм-канале.

Он добавил, что создана комиссия, в задачи которой входит определение размера ущерба. По результатам работы помощь получат все пострадавшие: это будут новые квартиры или деньги. Бабушкин отметил, что всего в пятиэтажке было 80 квартир и около 200 жильцов.