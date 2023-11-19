Начались выплаты пострадавшим при обрушении многоэтажки в Астрахани
Губернатор Бабушкин: Выплаты получили 115 жильцов рухнувшего дома в Астрахани
t.me / МЧС Астраханской области
В Астрахани первые компенсационные выплаты получили около ста жильцов, которые пострадали при обрушении жилой многоэтажки. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Сто пятнадцать человек, пострадавших при обрушении части двух подъездов в пятиэтажке на площади Вокзальной, получили первые выплаты", — написал он в телеграм-канале.
Он добавил, что создана комиссия, в задачи которой входит определение размера ущерба. По результатам работы помощь получат все пострадавшие: это будут новые квартиры или деньги. Бабушкин отметил, что всего в пятиэтажке было 80 квартир и около 200 жильцов.
Напомним, вечером 16 ноября обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке в Астрахани. Погибла 84-летняя женщина, которая не успела эвакуироваться. Всего в доме проживало около 200 человек. Причиной обрушения называется возможная перепланировка в одной из квартир. Возбуждено уголовное дело. Версия о взрыве не подтверждается. В Минстрое обвинили жилищных инспекторов в недосмотре, что привело к трагедии.