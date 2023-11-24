"Чёрная пятница", День моржа, Фёдор-мороз: Праздники и приметы 24 ноября Сегодня, 24 ноября 2023 года, в России и за рубежом отмечаются два праздника, посвящённые потреблению, — и у них противоположный смысл. Также на эту дату приходится один экологический праздник и особый день для научного мира. 23 ноября, 21:01 На 24 ноября в 2023 году приходится день скидок "чёрная пятница". Фото © Freepik

"Чёрная пятница"

24 ноября в России и других странах отмечается праздник скидок и покупок — "чёрная пятница". Вот несколько фактов об этом: это глобальная акция для стимулирования потребительского спроса;

традиция по её проведению появилась в США;

проходит в пятницу после американского праздника День благодарения;

в 2023 году выпадет на 24 ноября, но им не ограничивается.

"Чёрная пятница" — это одна из глобальных акций, когда продавцы снижают цены ради масштабных распродаж, это настоящий праздник шопоголиков. Приходится она каждый год на пятницу после американского Дня благодарения, который всегда проводится в четвёртый четверг ноября. Обычно охватывает не один день, а несколько. Вот и в 2023 году "чёрная пятница" началась в ночь с 23 на 24 ноября, а когда закончится — каждый продавец решает сам. Приобрести товары по ценам "чёрной пятницы" чаще всего можно до воскресенья.

Интересно, что изначально в английском языке термин "чёрная пятница" был довольно мрачным. Он появился в 1869-м, когда два финансиста с Уолл-стрит скупили национальное золото, планируя перепродать его по выгодной цене. Их заговор раскрыли 24 сентября, в пятницу. Тогда фондовый рынок обвалился и миллионы американцев разорились. Затем "чёрная пятница" вновь вошла в обиход в середине XX века — и тогда причина тоже была не позитивной. В Филадельфии термин использовали полицейские, говоря о хаосе, который начинался после Дня благодарения и длился до ежегодного субботнего матча по американскому футболу между армией и флотом. В городе из-за обилия туристов были пробки и беспорядки.

В Россию термин "чёрная пятница" пришёл уже в этом веке — и только в виде скидочных акций. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что в нашей стране порядка 92% взрослых знают о "чёрной пятнице", однако более половины осведомлённых ничего в эту ежегодную акцию не покупают. Если вы среди тех, кто решил попробовать не упустить выгоду, то нужно помнить о нескольких правилах, которые позволят не потратить лишнего: определите бюджет заранее и старайтесь не поддаваться искушению выходить за его рамки;

составьте список покупок, чтобы не купить ничего лишнего;

сравните цены у разных продавцов перед покупкой, не берите ничего, поверив первому объявлению о скидках;

остерегайтесь мошенников — они могут попытаться заработать на доверчивости граждан.

Всемирный день отказа от покупок

В "чёрную пятницу" отмечается Всемирный день отказа от покупок. Фото © Freepik / kues1

24 ноября, пока одни в России отмечают праздник потребления, другие выбирают движение с противоположным смыслом — Всемирный день отказа от покупок. Рассказываем о нём: это глобальная акция, созданная в противовес "чёрной пятнице";

как и последняя, проводится после Дня благодарения — в четвёртую пятницу ноября;

цель — подчеркнуть, что чрезмерное потребление опасно для человечества и планеты.

Всемирный день отказа от покупок (Buy Nothing Day) как антипод "чёрной пятницы" появился в США, как и она сама. Активисты придумали этот антипраздник потребления, чтобы призвать людей не поддаваться на уловки маркетологов, не покупать ненужное, здраво оценивать свой бюджет и свои потребности.

С идеей проводить Всемирный день отказа от покупок выступил канадский журналист Калле Ласн. По его мнению, причину финансовых проблем — как личных, так и глобальных — нужно искать не в проблемах рынков, а в культуре избыточного и бездумного потребления. Предлагается в рамках этого антипраздника минимум в течение 24 часов отказаться от любых приобретений. Подобные акции проводятся на фоне "чёрной пятницы" в десятках стран, в том числе в России.

День моржа

24 ноября в России отмечается День моржа. Фото © Wikipedia / Captain Budd Christman, NOAA Corps.

24 ноября в России отмечается экологический праздник, посвящённый большим и сильным, но уязвимым животным, — День моржа. Вот несколько фактов о нём: это российский неофициальный праздник;

был учреждён в 2008 году экологическими организациями;

цель — призвать к мерам по сохранению популяции моржей в России.

Моржи — это крупнейшие ластоногие, обитающие в Северном полушарии Земли, и одни из крупнейших животных арктической фауны. Самцы могут быть длиной до 4,5 метра и весом до двух тонн. Даже новорождённый детёныш у этих гигантов весит около 70 кг и достигает длины 1,2 метра. Моржи в дикой природе живут около 30 лет. Они питаются рыбой, рачками, моллюсками и беспозвоночными. Летом и осенью собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной живут на льдах. В природе у них всего два врага — полярный медведь и косатка. Теперь же главную угрозу им представляем мы, люди. Моржи являются объектом браконьерства и охотничьего промысла. Шкуры, бивни, жир и другие части тела млекопитающего издавна использовались в хозяйстве жителями Крайнего Севера.

День моржа был учреждён в России экологическими организациями, в том числе Советом по морским млекопитающим, чтобы обратить внимание на проблему сокращения численности этих животных. Выбор времени проведения праздника не случаен — в последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив. В это время они особенно уязвимы и нуждаются в защите. День моржа отмечается во всех арктических регионах России, чтобы напомнить об этом.

День эволюции

24 ноября отмечается День эволюции. Фото © Shutterstock

24 ноября в России и за рубежом отмечается праздник, посвящённый теории, которая некогда стала революционной, — День эволюции. Кратко об этом событии: это международный неофициальный памятный день;

отмечается ежегодно 24 ноября, по календарю не смещается;

приурочен к дате выхода в свет первого издания научной работы Дарвина об эволюции;

в этот день в музеях проходят тематические акции и выставки.

24 ноября 1859 года в научном мире произошло очень важное событие — была опубликована работа английского натуралиста, путешественника Чарльза Дарвина "Происхождение видов путём естественного отбора". Она стала основой эволюционной биологии. В издании автор изложил свою гипотезу, согласно которой всё живое на Земле эволюционирует на протяжении поколений в процессе естественного отбора. Доказательства были собраны в кругосветной экспедиции на бриг-шлюпе "Бигль" в 1830-х годах. Наработки Дарвина стали частью современной синтетической теории эволюции, которая вобрала в себя также достижения генетики, палеонтологии, молекулярной биологии и других дисциплин.

Впервые День эволюции как посвящённый науке праздник отмечался в 1909 году — на 50-ю годовщину публикации книги Дарвина. Традиция прижилась, и теперь мероприятия, приуроченные к очередной годовщине, проходят по всему миру. В основном празднование проводится в музеях, научных и учебных заведениях. Там организуют тематические выставки, семинары, симпозиумы и лекции, конференции, дебаты, образовательные туры. Кстати, есть ещё одна дата, когда тоже отмечают День эволюции, — 12 февраля, день рождения Чарльза Дарвина (1809–1882 гг.).

Приметы 24 ноября

Фёдор-мороз

Русская православная церковь 24 ноября чтит память преподобного Феодора Студита. Он родился в 758 году в Константинополе. Повзрослев и изучив Святое Писание, ушёл в монахи. Затем за ревностное хранение церковных правил в монастыре при императоре Константине был отправлен в ссылку в Солунь. Вернувшись в царствование императрицы Ирины, получил в управление запустевший Студийский монастырь, по названию которого затем и получил имя. Составил устав монашеской жизни, который через Печерский монастырь разошёлся и по русским обителям. Мирно скончался в Херсонесе (Вифиния) в 826 году. Считается, что от его имени верующие избавлялись от пожаров, нападения зверей, получали исцеление недугов.

На Руси по-своему истолковали имя преподобного Феодора Студита, созвучное слову "стужа". Его стали называть также Фёдор-мороз, такой праздник в этот день и отмечали. Считалось, что следовало не появляться на улице, а вместо этого посвятить время домашним делам. Незамужние девушки гадали на суженого, а хозяйки занимались уборкой. Беспорядок на Феодора Студита считался плохой приметой. Ещё нужно было внимательно осмотреть посуду и обязательно выбросить ту, на которой появились трещины, иначе можно навлечь на семью беды. День считался неподходящим для предложения руки и сердца, сватовства и свадеб.

Погодные приметы 24 ноября

Мокрый снег или дождь — к потеплению.

Тёплый день — к тёплой зиме.

Звёздная ночь — к хорошему урожаю грибов в следующем году.

Птицы высоко летают — к оттепели.

Яркое солнце — к сильным заморозкам.

Именинники 24 ноября

24 ноября может отмечать именины российский актёр Тимофей Трибунцев. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Сегодня, 24 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Антон

Афанасий

Виктор

Евгений

Максим

Степан

Теодор

Тимофей

Фёдор

Яков

Стефания. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев