Главы МИД РФ и Ирана обсудили необходимость прекращения огня в Газе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном последние события палестино-израильского конфликта, а также другие вопросы, касающиеся интересов двух сторон, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооружённым противостоянием в секторе Газа. Подчёркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению", — указали в министерстве по итогам их телефонного разговора, который был назначен иранской стороной.