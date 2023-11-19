Главы МИД РФ и Ирана обсудили необходимость прекращения огня в Газе
Лавров обсудил по телефону с МИД Ирана текущую обстановку на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном последние события палестино-израильского конфликта, а также другие вопросы, касающиеся интересов двух сторон, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооружённым противостоянием в секторе Газа. Подчёркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению", — указали в министерстве по итогам их телефонного разговора, который был назначен иранской стороной.
В ведомстве подчеркнули, что дипломаты поговорили о скорейших контактах, а также обсудили вопросы международной повестки дня, представляющей взаимный интерес.
Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября, когда территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
ТАСС / POOL / Сергей Гунеев