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19 ноября, 16:27

Главы МИД РФ и Ирана обсудили необходимость прекращения огня в Газе

Лавров обсудил по телефону с МИД Ирана текущую обстановку на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном последние события палестино-израильского конфликта, а также другие вопросы, касающиеся интересов двух сторон, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооружённым противостоянием в секторе Газа. Подчёркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению", — указали в министерстве по итогам их телефонного разговора, который был назначен иранской стороной.

В ведомстве подчеркнули, что дипломаты поговорили о скорейших контактах, а также обсудили вопросы международной повестки дня, представляющей взаимный интерес.

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Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября, когда территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Александра Мышляева
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