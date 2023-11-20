Байден признался, что не знает о сроках освобождения остальных пленных в Газе
Американский лидер Джо Байден признался, что не осведомлён о сроках вызволения оставшихся заложников палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом президент заявил, выступая на военно-морской базе в Норфолке.
"Я не в состоянии сказать вам этого", — ответил политик на соответствующий вопрос.
Днём ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению десятков пленных в обмен на пятидневную паузу в боях. Эту информацию вскоре подтвердил и Белый дом, напомнив, что в настоящий момент стороны не достигли никаких договорённостей.
Между тем на прошлой неделе палестинское движение сообщило, что потеряло связь с охранниками некоторых групп узников. А некоторых пленников собственноручно уничтожил Израиль, атаковав лагерь беженцев в Газе, сообщал ХАМАС ранее.
Flickr / The White House