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19 ноября, 22:48

Байден признался, что не знает о сроках освобождения остальных пленных в Газе

Американский лидер Джо Байден признался, что не осведомлён о сроках вызволения оставшихся заложников палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом президент заявил, выступая на военно-морской базе в Норфолке.

"Я не в состоянии сказать вам этого", — ответил политик на соответствующий вопрос.

В Белом доме опровергли договорённость по заложникам между Израилем и ХАМАС

В Белом доме опровергли договорённость по заложникам между Израилем и ХАМАС

Днём ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению десятков пленных в обмен на пятидневную паузу в боях. Эту информацию вскоре подтвердил и Белый дом, напомнив, что в настоящий момент стороны не достигли никаких договорённостей.

Между тем на прошлой неделе палестинское движение сообщило, что потеряло связь с охранниками некоторых групп узников. А некоторых пленников собственноручно уничтожил Израиль, атаковав лагерь беженцев в Газе, сообщал ХАМАС ранее.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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