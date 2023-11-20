Байден признался, что не знает о сроках освобождения остальных пленных в Газе

Американский лидер Джо Байден признался, что не осведомлён о сроках вызволения оставшихся заложников палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом президент заявил, выступая на военно-морской базе в Норфолке.

"Я не в состоянии сказать вам этого", — ответил политик на соответствующий вопрос.