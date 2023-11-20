Усыновлять российских детей могут запретить иностранцам из некоторых государств

В Госдуме подготовили законопроект, который запрещает усыновлять детей иностранцам, если в их государстве можно менять пол. Об этом на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима сообщил глава Комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв.

"Мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребёнка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола, как путём изготовления соответствующих документов, так и путём применения медицинских и всякого рода форм вмешательства", — отметил он.