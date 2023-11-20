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Регион
Опубликовано 20 ноября 2023, 14:01

Усыновлять российских детей могут запретить иностранцам из некоторых государств

В ГД хотят запретить усыновление иностранцам из государств, где можно менять пол

В Госдуме подготовили законопроект, который запрещает усыновлять детей иностранцам, если в их государстве можно менять пол. Об этом на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима сообщил глава Комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв.

"Мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребёнка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола, как путём изготовления соответствующих документов, так и путём применения медицинских и всякого рода форм вмешательства", — отметил он.

Пискарёв добавил, что такие ограничения оправданны, ведь усыновлённый впоследствии может оказаться в однополой семье. Он пояснил, что запрет относится к государствам НАТО, так как ряд стран Североатлантического альянса разрешает однополые браки. Кроме того, Пискарёв заявил о подготовке законопроекта, предусматривающего обязательную генетическую экспертизу для иностранцев, в том числе украинцев, которые желают забрать якобы своих детей из учреждений, расположенных в новых российских регионах.

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Ранее Лайф писал, что в России запретили операции по смене пола. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в конце мая 2023 года, его авторами стали почти 400 депутатов. Парламентарии приняли документ 14 июля, затем его единогласно утвердил Совет Федерации. А 14 июля закон подписал президент РФ Владимир Путин. При этом сменить пол могут разрешить из-за врождённых аномалий.

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Никита Осипов
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