Кремль анонсировал участие Путина во внеочередном саммите БРИКС
Путин выступит на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку
Президент России Владимир Путин во вторник, 21 ноября, примет участие во внеочередном саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, ЮАР, Китай), где будет обсуждаться конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"21 ноября президент России примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференции для обсуждения палестино-израильского конфликта", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщила, что лидеры стран БРИКС 21 ноября проведут экстренную встречу по ситуации на Ближнем Востоке в формате видеоконференции. На саммит также приглашены лидеры новых стран – членов объединения — Аргентины, Ирана, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.
Вооружённое противостояние Израиля и палестинской группировки ХАМАС продолжается уже больше месяца — с 7 октября. В тот день территорию еврейской страны обстреляли из сектора Газа. После этого в государство проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.