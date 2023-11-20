Кремль анонсировал участие Путина во внеочередном саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 ноября, примет участие во внеочередном саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, ЮАР, Китай), где будет обсуждаться конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"21 ноября президент России примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференции для обсуждения палестино-израильского конфликта", — говорится в сообщении.