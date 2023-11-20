"Был виден израильский танк": Клинику "Врачей без границ" обстреляли в Газе

"В городе Газа наша клиника подверглась обстрелу. Часть здания [была] охвачена огнем. На улице был виден израильский танк", — сказано в сообщении в X (Twitter).

В результате атаки повреждения получили пять машин "Врачей без границ", четыре из которых сгорели. В организации отметили, что автомобили были единственным транспортным средством, которое могли использовать сотрудники для обеспечения эвакуации. При этом в самой клинике свыше 20 человек, их судьба пока неизвестна. Ещё более 50 человек находятся в близлежащих зданиях.