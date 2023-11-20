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20 ноября, 18:06

"Был виден израильский танк": Клинику "Врачей без границ" обстреляли в Газе

"Врачи без границ" сообщили об обстреле своей клиники в Газе

Клиника "Врачей без границ" в городе Газа попала под обстрел. Об этом в соцсетях заявила пресс-служба организации.

"В городе Газа наша клиника подверглась обстрелу. Часть здания [была] охвачена огнем. На улице был виден израильский танк", — сказано в сообщении в X (Twitter).

В результате атаки повреждения получили пять машин "Врачей без границ", четыре из которых сгорели. В организации отметили, что автомобили были единственным транспортным средством, которое могли использовать сотрудники для обеспечения эвакуации. При этом в самой клинике свыше 20 человек, их судьба пока неизвестна. Ещё более 50 человек находятся в близлежащих зданиях.

"Врачи без границ" — международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация, которая оказывает чрезвычайную медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате военных конфликтов, голода, эпидемий, вынужденной миграции, природных катастроф более чем в 70 странах мира.

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Вооружённое противостояние Израиля и палестинской группировки ХАМАС продолжается с 7 октября. В тот день территорию еврейской страны обстреляли из сектора Газа. После этого в государство проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более 13 тысяч человек, в том числе тысячи детей.

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto

Никита Осипов
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