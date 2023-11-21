Поклонники с трудом узнали "перекошенную" Пугачёву

Поклонники продолжают следить за судьбой Аллы Пугачёвой, которая сейчас вместе с семьёй обживается на Кипре. Однако в последний раз артистку едва узнали, пишет сайт kp.ru .

Примадонна уже была замечена около одного из кипрских монастырей, а после этого поклонникам удалось заснять её у элитного бутика в Лимасоле. А на свежих кадрах, оказавшихся в Сети, 74-летняя певица предстала без характерного парика, а её губы, как считают многие юзеры, заметно увеличились, из-за чего лицо чуть перекосило.