Поклонники с трудом узнали "перекошенную" Пугачёву
Кp.ru: Поклонники с трудом узнали Аллу Пугачёву на Кипре
Поклонники продолжают следить за судьбой Аллы Пугачёвой, которая сейчас вместе с семьёй обживается на Кипре. Однако в последний раз артистку едва узнали, пишет сайт kp.ru.
Пугачёва в монастыре на Кипре. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / allapugacheva_koroleva
Примадонна уже была замечена около одного из кипрских монастырей, а после этого поклонникам удалось заснять её у элитного бутика в Лимасоле. А на свежих кадрах, оказавшихся в Сети, 74-летняя певица предстала без характерного парика, а её губы, как считают многие юзеры, заметно увеличились, из-за чего лицо чуть перекосило.
"Будто губы накачала, могла бы и Боне контакт хирурга дать", — отметил один из фолловеров певицы.
Фолловеры заподозрили Пугачёву в увеличении губ. Фото © Telegram / Самые СЛИВки
Напомним, в начале ноября Примадонна временно вернулась в Россию. Она посетила свой замок в деревне Грязь, выставленный на продажу, а также успела записать песни в студии в Твери. Затем Пугачёва вновь покинула страну.
ТАСС / Станислав Красильников