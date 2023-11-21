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21 ноября, 05:56

Поклонники с трудом узнали "перекошенную" Пугачёву

Кp.ru: Поклонники с трудом узнали Аллу Пугачёву на Кипре

Поклонники продолжают следить за судьбой Аллы Пугачёвой, которая сейчас вместе с семьёй обживается на Кипре. Однако в последний раз артистку едва узнали, пишет сайт kp.ru.

Пугачёва в монастыре на Кипре. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / allapugacheva_koroleva

Примадонна уже была замечена около одного из кипрских монастырей, а после этого поклонникам удалось заснять её у элитного бутика в Лимасоле. А на свежих кадрах, оказавшихся в Сети, 74-летняя певица предстала без характерного парика, а её губы, как считают многие юзеры, заметно увеличились, из-за чего лицо чуть перекосило.

"Будто губы накачала, могла бы и Боне контакт хирурга дать", отметил один из фолловеров певицы.

Фолловеры заподозрили Пугачёву в увеличении губ. Фото © Telegram / Самые СЛИВки

Фолловеры заподозрили Пугачёву в увеличении губ. Фото © Telegram / Самые СЛИВки

"Фаворит" Пугачёвой назвал причину её побега из России

"Фаворит" Пугачёвой назвал причину её побега из России

Напомним, в начале ноября Примадонна временно вернулась в Россию. Она посетила свой замок в деревне Грязь, выставленный на продажу, а также успела записать песни в студии в Твери. Затем Пугачёва вновь покинула страну.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
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