В Москве сегодня соберётся контактная группа по урегулированию в секторе Газа

В Москве сегодня состоится заседание контактной группы по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба турецкого МИД. Основными целями встречи заявлены "скорейшее объявление прекращения огня" и доставка гуманитарной помощи в анклав.

"Будет осуществлён ряд визитов, в частности к постоянным членам Совбеза ООН. Вчера группа совершила свой первый визит в Пекин, где прошла встреча с министром иностранных дел КНР. Сегодня состоятся контакты в Москве", — рассказали в министерстве, добавив, что в среду контактная группа планирует провести встречи в Лондоне и Париже.