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21 ноября, 07:37

В Москве сегодня соберётся контактная группа по урегулированию в секторе Газа

МИД Турции: Контактная группа по сектору Газа проведёт переговоры в Москве

<p>Сорок пятый день вооруженного конфликта Израиля с палестинским ХАМАС. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER</p>

Сорок пятый день вооруженного конфликта Израиля с палестинским ХАМАС. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

В Москве сегодня состоится заседание контактной группы по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба турецкого МИД. Основными целями встречи заявлены "скорейшее объявление прекращения огня" и доставка гуманитарной помощи в анклав.

"Будет осуществлён ряд визитов, в частности к постоянным членам Совбеза ООН. Вчера группа совершила свой первый визит в Пекин, где прошла встреча с министром иностранных дел КНР. Сегодня состоятся контакты в Москве", рассказали в министерстве, добавив, что в среду контактная группа планирует провести встречи в Лондоне и Париже.

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Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября, когда территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Марина Калегина
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