В Москве сегодня соберётся контактная группа по урегулированию в секторе Газа
МИД Турции: Контактная группа по сектору Газа проведёт переговоры в Москве
Сорок пятый день вооруженного конфликта Израиля с палестинским ХАМАС. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER
В Москве сегодня состоится заседание контактной группы по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба турецкого МИД. Основными целями встречи заявлены "скорейшее объявление прекращения огня" и доставка гуманитарной помощи в анклав.
"Будет осуществлён ряд визитов, в частности к постоянным членам Совбеза ООН. Вчера группа совершила свой первый визит в Пекин, где прошла встреча с министром иностранных дел КНР. Сегодня состоятся контакты в Москве", — рассказали в министерстве, добавив, что в среду контактная группа планирует провести встречи в Лондоне и Париже.
Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября, когда территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.