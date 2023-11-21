Дедушка из Кузбасса стал героем Сети, спасая молодые сосны под ураганом

В Сети восхитились поступком пенсионера из Киселёвска Кемеровской области: дедушка вышел на улицу в ураган, чтобы спасти молодые сосны. Видео благородного поступка появилось в соцсетях.

На кадрах пожилой мужчина, несмотря на ураган, подсыпал землю, чтобы мощный ветер не вырвал молодые деревья с корнем. На переднем плане при этом колышется оторванный светофор.