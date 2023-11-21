Дедушка из Кузбасса стал героем Сети, спасая молодые сосны под ураганом
В Кемеровской области пожилой мужчина спасал молодые сосны во время урагана
В Сети восхитились поступком пенсионера из Киселёвска Кемеровской области: дедушка вышел на улицу в ураган, чтобы спасти молодые сосны. Видео благородного поступка появилось в соцсетях.
Пожилой житель Кузбасса спасает деревья от урагана. Видео © Telegram / "Мой Киселёвск"
На кадрах пожилой мужчина, несмотря на ураган, подсыпал землю, чтобы мощный ветер не вырвал молодые деревья с корнем. На переднем плане при этом колышется оторванный светофор.
Летающие крыши и вырванные деревья: Появились видео последствий сильнейшего шторма, накрывшего ряд регионов России
А ранее Лайф рассказывал о последствиях бушующего в российских регионах урагана. Так, в Алтайском крае вырванное ветром дерево насквозь пробило пассажирский автобус, а в Новокузнецке огромная вывеска магазина рухнула на женщину. Там же тополь упал на машину и убил двух человек, мы публиковали видео падения огромного дерева.
Telegram / "Мой Киселёвск"