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21 ноября, 08:26

Дедушка из Кузбасса стал героем Сети, спасая молодые сосны под ураганом

В Кемеровской области пожилой мужчина спасал молодые сосны во время урагана

В Сети восхитились поступком пенсионера из Киселёвска Кемеровской области: дедушка вышел на улицу в ураган, чтобы спасти молодые сосны. Видео благородного поступка появилось в соцсетях.

Пожилой житель Кузбасса спасает деревья от урагана. Видео © Telegram / "Мой Киселёвск"

На кадрах пожилой мужчина, несмотря на ураган, подсыпал землю, чтобы мощный ветер не вырвал молодые деревья с корнем. На переднем плане при этом колышется оторванный светофор.

Летающие крыши и вырванные деревья: Появились видео последствий сильнейшего шторма, накрывшего ряд регионов России

Летающие крыши и вырванные деревья: Появились видео последствий сильнейшего шторма, накрывшего ряд регионов России

А ранее Лайф рассказывал о последствиях бушующего в российских регионах урагана. Так, в Алтайском крае вырванное ветром дерево насквозь пробило пассажирский автобус, а в Новокузнецке огромная вывеска магазина рухнула на женщину. Там же тополь упал на машину и убил двух человек, мы публиковали видео падения огромного дерева.

Обложка ©

Telegram / "Мой Киселёвск"

Дарья Нарыкова
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