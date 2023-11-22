"Как в шейкере, взбалтывали": Участникам курсов Шабутдинова могли подмешивать в кофе "зелёные таблетки"

Одна из участниц курсов арестованного коуча Аяза Шабутдинова, предпринимательница Наталья Калистратова, заявила, что во время тренингов гостям подмешивали в кофе "зелёные таблетки", которые приводили к эйфории. Как уточняет телеграм-канал SHOT , именно такие "колёса" нашли при обысках в квартире блогера.

"Было темно в зале. Возможно, у нас всех были расширенные глаза, мы не видели друг друга. Когда свет приглушённый и медитация, потом музыка [танцевальная], тебя, как в шейкере, взбалтывают. Эйфория, хорошо, веселуха. Радость какая-то, вызванная этими действиями, она отвлекает от неприятностей. Ты не подозреваешь, что может произойти что-то плохое", — отметила она.