"Как в шейкере, взбалтывали": Участникам курсов Шабутдинова могли подмешивать в кофе "зелёные таблетки"
Участница курса Шабутдинова: В кофе на тренингах подмешивали "зелёные таблетки"
Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве, во время заседания в Таганском районном суде. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Одна из участниц курсов арестованного коуча Аяза Шабутдинова, предпринимательница Наталья Калистратова, заявила, что во время тренингов гостям подмешивали в кофе "зелёные таблетки", которые приводили к эйфории. Как уточняет телеграм-канал SHOT, именно такие "колёса" нашли при обысках в квартире блогера.
Участница курса Шабутдинова заявила, что в кофе подмешивали "зелёные таблетки". Видео © Telegram / SHOT
"Было темно в зале. Возможно, у нас всех были расширенные глаза, мы не видели друг друга. Когда свет приглушённый и медитация, потом музыка [танцевальная], тебя, как в шейкере, взбалтывают. Эйфория, хорошо, веселуха. Радость какая-то, вызванная этими действиями, она отвлекает от неприятностей. Ты не подозреваешь, что может произойти что-то плохое", — отметила она.
Калистратова уточнила, что такие сеансы проходили в "Лайк-центре", а участники пили кофе Coffee Like. Сегодня в Мосгорсуде пройдёт апелляция на арест Шабутдинова — блогер выступит по видеосвязи.
Напомним, популярного блогера Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В тот день он прилетел в Москву из Вены и намеревался запустить новый курс, но на съёмной квартире блогера встретили оперативники. Блогеру-миллионнику предъявили обвинение в совершении восьми преступлений. Он арестован до 16 декабря. Нанесённый ущерб потерпевшим оценивается в четыре миллиона рублей. Чем может расплатиться торговец успехом Аяз Шабутдинов, Лайф писал здесь.