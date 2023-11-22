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22 ноября, 11:35

Арестованный коуч Шабутдинов устроил одиночный пикет прямо в камере

Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в мошенничестве блогера Шабутдинова

<p>Коуч Аяз Шабутдинов устроил одиночный пикет в СИЗО с плакатом "Предприниматель". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/59617" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Коуч Аяз Шабутдинов устроил одиночный пикет в СИЗО с плакатом "Предприниматель". Обложка © Telegram / SHOT

Арестованный коуч Аяз Шабутдинов устроил одиночный пикет в СИЗО-2 в Москве. Как сообщает телеграм-канал SHOT, блогер вышел на видеосвязь с судом, держа в руках плакат с надписью "Предприниматель".

На заседании бизнес-тренер просил отправить его под домашний арест под залог в 15 миллионов рублей и объяснил это разлукой с детьми. Кроме того, Шабутдинов подчеркнул, что его предпринимательским курсом недовольно меньше 1% участников. Также коуч пытался доказать, что он лишь успешный предприниматель и делился своим опытом. По словам Шабутдинова, люди сами просили его начать обучение и он вдохновлял учеников на построение успешного бизнеса. Однако такие доводы показались Мосгорсуду неубедительными — блогера оставили под арестом.

"Суд рассмотрел жалобу защиты на избрание в отношении Аяза Шабутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения", — сказала судья.

"Как в шейкере, взбалтывали": Участникам курсов Шабутдинова могли подмешивать в кофе "зелёные таблетки"

"Как в шейкере, взбалтывали": Участникам курсов Шабутдинова могли подмешивать в кофе "зелёные таблетки"

Напомним, популярного блогера Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В тот день он прилетел в Москву из Вены и намеревался запустить новый курс, но на съёмной квартире блогера встретили оперативники. Блогеру-миллионнику предъявили обвинение в совершении восьми преступлений. Он арестован до 16 декабря. Нанесённый ущерб потерпевшим оценивается в четыре миллиона рублей. Чем может расплатиться торговец успехом Аяз Шабутдинов, Лайф писал здесь.

Никита Осипов
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