Арестованный коуч Шабутдинов устроил одиночный пикет прямо в камере

На заседании бизнес-тренер просил отправить его под домашний арест под залог в 15 миллионов рублей и объяснил это разлукой с детьми. Кроме того, Шабутдинов подчеркнул, что его предпринимательским курсом недовольно меньше 1% участников. Также коуч пытался доказать, что он лишь успешный предприниматель и делился своим опытом. По словам Шабутдинова, люди сами просили его начать обучение и он вдохновлял учеников на построение успешного бизнеса. Однако такие доводы показались Мосгорсуду неубедительными — блогера оставили под арестом.