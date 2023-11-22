Арестованный коуч Шабутдинов устроил одиночный пикет прямо в камере
Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в мошенничестве блогера Шабутдинова
Коуч Аяз Шабутдинов устроил одиночный пикет в СИЗО с плакатом "Предприниматель". Обложка © Telegram / SHOT
Арестованный коуч Аяз Шабутдинов устроил одиночный пикет в СИЗО-2 в Москве. Как сообщает телеграм-канал SHOT, блогер вышел на видеосвязь с судом, держа в руках плакат с надписью "Предприниматель".
На заседании бизнес-тренер просил отправить его под домашний арест под залог в 15 миллионов рублей и объяснил это разлукой с детьми. Кроме того, Шабутдинов подчеркнул, что его предпринимательским курсом недовольно меньше 1% участников. Также коуч пытался доказать, что он лишь успешный предприниматель и делился своим опытом. По словам Шабутдинова, люди сами просили его начать обучение и он вдохновлял учеников на построение успешного бизнеса. Однако такие доводы показались Мосгорсуду неубедительными — блогера оставили под арестом.
"Суд рассмотрел жалобу защиты на избрание в отношении Аяза Шабутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения", — сказала судья.
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Напомним, популярного блогера Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В тот день он прилетел в Москву из Вены и намеревался запустить новый курс, но на съёмной квартире блогера встретили оперативники. Блогеру-миллионнику предъявили обвинение в совершении восьми преступлений. Он арестован до 16 декабря. Нанесённый ущерб потерпевшим оценивается в четыре миллиона рублей. Чем может расплатиться торговец успехом Аяз Шабутдинов, Лайф писал здесь.