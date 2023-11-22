Володин передал Си Цзиньпину тёплые слова и пожелания от Путина

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время своей рабочей поездки в Китай и передал ему тёплые пожелания от президента России Владимира Путина. Также председатель ГД прокомментировал развитие отношений между двумя странами.

"Прежде всего хочу вам передать тёплые слова от нашего президента, добрые пожелания Владимира Владимировича Путина. Во многом именно благодаря вашим отношениям с нашим президентом сегодня наши страны не только стратегические партнёры, но и стратегические друзья", — заявил Володин.

По его словам, сотрудничество России и Китая сейчас находится на пике развития. Это стало возможным из-за доверительных отношений Владимира Путина и Си Цзиньпина, указал спикер Госдумы. Володин также отметил, что для всех пяти фракций Госдумы, несмотря на разные точки зрения при принятии законов, отношения РФ и КНР крайне важны.