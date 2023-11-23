Взорвавшимся на границе США и Канады автомобилем оказался люксовый Bentley за $300 тысяч
Daily Mail: Взорвавшаяся на границе США и Канады машина была суперкаром
Bentley Flying Spur. Обложка © Zuma / TASS
Взорвавшимся на американо-канадской границе в штате Нью-Йорк автомобилем был люксовый Bentley Flying Spur за сотни тысяч долларов, пишет Daily Mail.
"Выяснилось, что автомобиль <...> был суперкаром стоимостью 300 тысяч долларов, которым управлял бизнесмен из Нью-Йорка", — пишет газета.
56-летний мужчина находился в автомобиле вместе с женой. До страшного ДТП они всего на несколько минут заезжали в казино Seneca Niagara. Там рассказали изданию, что сотрудничают с правоохранителями и уже предоставили им всю информацию об автомобиле.
Как отмечают источники газеты, погибшая чета не была постоянными посетителями заведения и, возможно, прибыла на курорт, только чтобы поменять деньги.
Напомним, накануне на Радужном мосту через Ниагарский водопад, что на американо-канадской границе, прогремел мощный взрыв: находившийся в угоне автомобиль на всей скорости влетел на территорию КПП. В результате происшествия погибли два человека. В Сети уже появилось видео с моментом "хлопка". По словам губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул, на данный момент нет признаков того, что авария была терактом.