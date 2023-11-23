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23 ноября, 06:50

Взорвавшимся на границе США и Канады автомобилем оказался люксовый Bentley за $300 тысяч

Daily Mail: Взорвавшаяся на границе США и Канады машина была суперкаром

<p>Bentley Flying Spur. Обложка © Zuma / TASS</p>

Bentley Flying Spur. Обложка © Zuma / TASS

Взорвавшимся на американо-канадской границе в штате Нью-Йорк автомобилем был люксовый Bentley Flying Spur за сотни тысяч долларов, пишет Daily Mail.

"Выяснилось, что автомобиль <...> был суперкаром стоимостью 300 тысяч долларов, которым управлял бизнесмен из Нью-Йорка", — пишет газета.

56-летний мужчина находился в автомобиле вместе с женой. До страшного ДТП они всего на несколько минут заезжали в казино Seneca Niagara. Там рассказали изданию, что сотрудничают с правоохранителями и уже предоставили им всю информацию об автомобиле.

Как отмечают источники газеты, погибшая чета не была постоянными посетителями заведения и, возможно, прибыла на курорт, только чтобы поменять деньги.

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Напомним, накануне на Радужном мосту через Ниагарский водопад, что на американо-канадской границе, прогремел мощный взрыв: находившийся в угоне автомобиль на всей скорости влетел на территорию КПП. В результате происшествия погибли два человека. В Сети уже появилось видео с моментом "хлопка". По словам губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул, на данный момент нет признаков того, что авария была терактом.

Матвей Константинов
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