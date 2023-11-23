Взорвавшимся на границе США и Канады автомобилем оказался люксовый Bentley за $300 тысяч

Взорвавшимся на американо-канадской границе в штате Нью-Йорк автомобилем был люксовый Bentley Flying Spur за сотни тысяч долларов, пишет Daily Mail.

"Выяснилось, что автомобиль <...> был суперкаром стоимостью 300 тысяч долларов, которым управлял бизнесмен из Нью-Йорка", — пишет газета.

56-летний мужчина находился в автомобиле вместе с женой. До страшного ДТП они всего на несколько минут заезжали в казино Seneca Niagara. Там рассказали изданию, что сотрудничают с правоохранителями и уже предоставили им всю информацию об автомобиле.