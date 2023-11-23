26 ноября в Большом откроется дополнительная предпродажа билетов на "Щелкунчика"
26 ноября открывается дополнительная предпродажа билетов на декабрьские и январские представления балета "Щелкунчик". Такая программа вводится в связи с повышенным спросом на спектакль. Стоимость билетов варьируется от трёх до 20 тысяч рублей, сообщили в телеграм-канале ГАБТа.
Предварительная продажа действует на основании общих правил, однако есть несколько условий. Во-первых, после полуночи в день предварительной продажи пришедшим в кассу сотрудники службы охраны выдают браслеты с номером очереди, но не более 250 штук в день.
Во-вторых, после предварительной продажи билетов через кассы с графиком, который также есть в сообщении, билеты появятся на сайте театра и в кассах. В этот период допускается покупка билетов для любых зрителей, до этого момента оформить билет на другого человека не получится.
"Переоформление купленных билетов на других лиц по инициативе зрителя не производится. При проходе на спектакль будет осуществляться контроль с обязательной проверкой документов, удостоверяющих личность. При несоответствии указанных в билете сведений о зрителе, данных, содержащихся в предъявленном документе, зритель не будет допущен на спектакль без возмещения затрат на покупку билета", — отметили в Большом театре.
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Ранее вокруг билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре развернулся настоящий ажиотаж. Как всегда, желающие купить билеты часами стоят на холоде, а 3 ноября сотни человек выстроились в огромную очередь в ожидании раздачи специальных браслетов, по которым можно будет приобрести билеты. Продажи начались в 10:00 в субботу, 4 ноября. Люди так хотели урвать шанс воочию увидеть "Щелкунчик", что образовали давку, а у одной девушки началась паническая атака.
ТАСС / Михаил Синицын