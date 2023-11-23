26 ноября в Большом откроется дополнительная предпродажа билетов на "Щелкунчика"

26 ноября открывается дополнительная предпродажа билетов на декабрьские и январские представления балета "Щелкунчик". Такая программа вводится в связи с повышенным спросом на спектакль. Стоимость билетов варьируется от трёх до 20 тысяч рублей, сообщили в телеграм-канале ГАБТа.

Предварительная продажа действует на основании общих правил, однако есть несколько условий. Во-первых, после полуночи в день предварительной продажи пришедшим в кассу сотрудники службы охраны выдают браслеты с номером очереди, но не более 250 штук в день.

Во-вторых, после предварительной продажи билетов через кассы с графиком, который также есть в сообщении, билеты появятся на сайте театра и в кассах. В этот период допускается покупка билетов для любых зрителей, до этого момента оформить билет на другого человека не получится.