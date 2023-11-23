СКА обыграл "Спартак", одержав седьмую победу подряд в КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.

Шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров (6-я минута), Михаил Воробьёв (39-я) и Александр Никишин (42-я). У гостей отличились Максим Цыплаков (32-я), Андрей Локтионов (35-я).

СКА одержал седьмую победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков. "Спартак" идёт первым с 49 баллами.