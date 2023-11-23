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23 ноября, 19:19

СКА обыграл "Спартак", одержав седьмую победу подряд в КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.

Шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров (6-я минута), Михаил Воробьёв (39-я) и Александр Никишин (42-я). У гостей отличились Максим Цыплаков (32-я), Андрей Локтионов (35-я).

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СКА одержал седьмую победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков. "Спартак" идёт первым с 49 баллами.

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ и сократил отставание в погоне за рекордом канадца Уэйна Гретцки до 67 голов. Это произошло в игре с "Коламбус Блю Джекетс", которую "Вашингтон" выиграл.

Обложка ©

T.me / ХК "СКА Санкт-Петербург"

Артур Лапсаков
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