СКА обыграл "Спартак", одержав седьмую победу подряд в КХЛ
Петербургский СКА одержал победу над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.
Шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров (6-я минута), Михаил Воробьёв (39-я) и Александр Никишин (42-я). У гостей отличились Максим Цыплаков (32-я), Андрей Локтионов (35-я).
СКА одержал седьмую победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков. "Спартак" идёт первым с 49 баллами.
Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ и сократил отставание в погоне за рекордом канадца Уэйна Гретцки до 67 голов. Это произошло в игре с "Коламбус Блю Джекетс", которую "Вашингтон" выиграл.
T.me / ХК "СКА Санкт-Петербург"