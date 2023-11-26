Воробьёв рассказал о последствиях ночной атаки дронов на Подмосковье

В ночь на воскресенье, 26 ноября, пять дронов было перехвачено над четырьмя районами Подмосковья: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В результате повреждено несколько зданий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.