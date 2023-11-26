Воробьёв рассказал о последствиях ночной атаки дронов на Подмосковье
Губернатор Воробьёв: Пять дронов было сбито ночью над Подмосковьем
В ночь на воскресенье, 26 ноября, пять дронов было перехвачено над четырьмя районами Подмосковья: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В результате повреждено несколько зданий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"В трёх случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо", — написал Воробьёв в телеграм-канале, попросив жителей сохранять спокойствие.
Как сообщал Лайф, ранее в Министерстве обороны заявили о безуспешной массовой атаке беспилотников ВСУ в ночь на воскресенье, 26 ноября. Силы ПВО РФ уничтожили 11 дронов в четырёх областях. Обломки одного из них угодили в жилую многоэтажку в Туле, ранив местного жителя. Позже за медицинской помощью обратились ещё три человека. Через несколько часов стало известно о ликвидации ещё девяти дронов.
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