На улицах Москвы появились милые объявления с напоминанием поздравить своих мам
На улицах Москвы появились объявления с напоминаем поздравить своих матерей
Расклеенные по Москве объявления с просьбой не забыть поздравить матерей с их праздником. Обложка © Предоставлено Лайфу
Жители Москвы заметили на улицах города расклеенные объявления с милыми детскими рисунками, которые напоминают не забыть поздравить своих мам с их праздником.
Расклеенные объявления с напоминаем не забыть поздравить матерей с их праздником появились в Москве. Видео © Предоставлено Лайфу
"Не забудь подарить маме сердечко", — гласит разноцветный текст на рисунках.
Желающие могут оторвать бумажное сердечко и вручить его своей матери.
Напомним, День матери учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником трогательным видео поздравили в МЧС, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Также Лайф писал, что памятники выдающимся женщинам в Москве украсили поздравлениями с Днём матери.