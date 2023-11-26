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26 ноября, 13:21

На улицах Москвы появились милые объявления с напоминанием поздравить своих мам

На улицах Москвы появились объявления с напоминаем поздравить своих матерей

<p>Расклеенные по Москве объявления с просьбой не забыть поздравить матерей с их праздником. Обложка © Предоставлено Лайфу</p>

Расклеенные по Москве объявления с просьбой не забыть поздравить матерей с их праздником. Обложка © Предоставлено Лайфу

Жители Москвы заметили на улицах города расклеенные объявления с милыми детскими рисунками, которые напоминают не забыть поздравить своих мам с их праздником.

Расклеенные объявления с напоминаем не забыть поздравить матерей с их праздником появились в Москве. Видео © Предоставлено Лайфу

"Не забудь подарить маме сердечко", — гласит разноцветный текст на рисунках.

Желающие могут оторвать бумажное сердечко и вручить его своей матери.

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Напомним, День матери учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником трогательным видео поздравили в МЧС, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Также Лайф писал, что памятники выдающимся женщинам в Москве украсили поздравлениями с Днём матери.

Дарья Нарыкова
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