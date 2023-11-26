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26 ноября, 14:30

Для гостей выставки "Россия" приготовили праздничную программу ко Дню матери

В честь Дня матери на международной выставке-форуме "Россия" в Москве подготовили специальную праздничную программу и мастер-классы для детей. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

"На выставке для детей подготовлена особая программа. Детские комнаты ждут своих маленьких посетителей, где каждый сможет найти для себя что-то интересное", — говорится в сообщении.

Так, в павильоне Минприроды "Природоград" оборудована целая лаборатория для детей. Мастер-классы проходят на этой площадке каждое воскресенье с 16:30 до 18:30. В День матери у ребят появилась возможность нарядить экоёлку. На выставке также можно научиться финансовой грамотности. Для этого стоит посетить павильон Банка России "Умные финансы" — там денежным премудростям юных посетителей обучат герои из "Простоквашина".

Кроме того, в 17:00 в павильоне "Семья. Работа. Долголетие" открылась медиаинсталляция "СемьЯ". Всего для участия в проекте отобрано 17 семей — победителей конкурса "Семья года" разных лет.

На улицах Москвы появились милые объявления с напоминанием поздравить своих мам

На улицах Москвы появились милые объявления с напоминанием поздравить своих мам

День матери, напомним, учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником трогательным видео поздравили в МЧС, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Лайф писал, что памятники выдающимся женщинам в Москве украсили поздравлениями с Днём матери.

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Telegram / "Россия. Поехали!"

Наталья Исакова
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