Для гостей выставки "Россия" приготовили праздничную программу ко Дню матери

В честь Дня матери на международной выставке-форуме "Россия" в Москве подготовили специальную праздничную программу и мастер-классы для детей. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

"На выставке для детей подготовлена особая программа. Детские комнаты ждут своих маленьких посетителей, где каждый сможет найти для себя что-то интересное", — говорится в сообщении.

Так, в павильоне Минприроды "Природоград" оборудована целая лаборатория для детей. Мастер-классы проходят на этой площадке каждое воскресенье с 16:30 до 18:30. В День матери у ребят появилась возможность нарядить экоёлку. На выставке также можно научиться финансовой грамотности. Для этого стоит посетить павильон Банка России "Умные финансы" — там денежным премудростям юных посетителей обучат герои из "Простоквашина".