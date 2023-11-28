Начало Рождественского поста, Всемирный день сострадания, Гурьев день: Праздники и приметы 28 ноября Сегодня, 28 ноября 2023 года, для православных начинается один из главных постов. В России на эту дату также приходится один профессиональный праздник, а на международном уровне день посвящён в том числе изучению Марса и призывам к состраданию друг к другу. 27 ноября, 21:01 28 ноября у православных начинается Рождественский пост. Фото ©

Начало Рождественского поста

28 ноября — особый день для православных, ведь на него выпадает начало последнего из четырёх в году многодневных постов — Рождественского. Вот несколько фактов о нём: пост проходит с 28 ноября по 6 января включительно, длится 40 дней;

следует воздерживаться от употребления продуктов животного происхождения;

также нужно отказаться от проявления различных пороков, порицаемых церковью;

разговляться можно будет только на праздник Рождества Христова;

Суть Рождественского поста в том, чтобы через покаяние и молитву с чистым телом, сердцем и душой встретить большой христианский праздник — Рождество Христово. Установлен этот пост был ещё в начале первого тысячелетия: он упоминается в писаниях начиная с IV века.

Священнослужители подчёркивают, что не следует относиться к посту лишь как к своеобразной диете. Истинный пост — это отказ не только от скоромной пищи, но также от проявления зла, гнева, а также укрощение похотей. Верующим следует в эти дни больше времени проводить в молитвах и стараться совершать добрые дела.

Что же касается пищи, то обычно воздерживаются от определённых продуктов или пищевых групп. Это может быть отказ от мяса, молочных продуктов, яиц и алкоголя. Употреблять можно овощи, фрукты, зерновые продукты и растительные белки. Пост также предполагает сокращение размеров порций и количества приёмов пищи в день. Самый строгий пост начинается за несколько дней до Рождества, кульминация его — Сочельник, во время которого нельзя употреблять пищу вплоть до восхода первой звезды.

Всемирный день сострадания

28 ноября отмечается Всемирный день сострадания. Фото © Freepik

28 ноября в России и за рубежом отмечается добрый праздник — Всемирный день сострадания. Рассказываем о нём: это праздник международный, неофициальный;

отмечается ежегодно 28 ноября, по календарю не смещается;

инициатором стал индийский поэт;

цель — побудить людей по всему миру проявлять друг к другу любовь и сострадание.

Родина Всемирного дня сострадания — Индия. Поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди решил через такое событие призывать всех жителей планеты следовать образу жизни на основе ахимсы. Ахимса предполагает, что человек отказывается от нанесения вреда и боли любому живому существу как в физической форме, так и в духовной. Термин взят из индийского религиозного течения джайнизма. Кстати, он был в основе и философии ненасилия Махатмы Ганди.

Всемирный день сострадания впервые отмечался в 2012 году. Его празднование прошло в Мумбаи при участии далай-ламы XIV и активистов из разных стран. С тех пор он стал ежегодным. В этот день сторонники принципов ахимсы и сострадания призывают мировое сообщество к миру, любви и взаимопониманию.

День Красной планеты

28 ноября отмечается День Красной планеты. Фото © NASA

28 ноября отмечается праздник, в России малоизвестный, — День Красной планеты. Предлагаем узнать о нём больше: посвящён покорению космоса и изучению Марса;

приурочен к дате старта одной из марсианских миссий;

его цель — привлечь внимание к теме исследования космоса;

к этому дню приурочены различные мероприятия в музеях, информационные кампании.

День Красной планеты решили отмечать 28 ноября в память о запуске в 1964 году автоматической межпланетной станции НАСА "Маринер-4". Она совершила первый успешный пролёт около Марса и первой прислала на Землю снимки другой планеты с близкого расстояния.

Марс издревле привлекал внимание человечества. Яркая точка на ночном небосводе заставляла придумывать мифы о некоем божестве, которое поселилось над людьми. Потребовались тысячи лет, чтобы люди узнали, что это соседняя с нами планета — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру в Солнечной системе. Красной планетой Марс называют из-за оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом. Официальное название же он получил по имени древнеримского бога войны.

В наше время учёные уже знают, что на Марсе некогда было много воды. Он — планета земной группы, но сейчас там атмосфера уже очень разрежённая. Из-за относительно небольших размеров небесное тело, в отличие от Земли, не смогло удержать свой "воздух" и превратилось в пустыню. Полностью ли она безжизненна, людям ещё предстоит узнать. В том числе и этому вопросу посвящён сегодняшний праздник — День Красной планеты.

День бухгалтера

28 ноября — одна из дат, когда отмечается День бухгалтера. Фото © pressfoto / freepik.com

21 ноября в России отмечается профессиональный праздник — День бухгалтера. Вот несколько фактов о нём: сугубо российский, неофициальный;

появился в конце 90-х годов прошлого века, но на государственном уровне признания не получил;

приурочен к дате публикации закона "О бухгалтерском учёте";

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 28 ноября.

В День бухгалтера в России чествуют тех, без кого не обходится деятельность ни одной компании, ни одного учреждения. Несмотря на то что праздник не получил официального признания, он отмечается в профессиональной среде по всей стране.

Впрочем, нужно отметить, что и весь ноябрь можно считать месяцем бухгалтеров — на него приходится сразу несколько подобных праздников. Кроме нынешнего Дня бухгалтера (28 ноября), есть также Международный день бухгалтера (10 ноября), День московского бухгалтера (16 ноября), День бухгалтера в Татарстане (в последнюю пятницу ноября), День бухгалтера в Волгоградской области (1 ноября).

Дата 28 ноября попала в неофициальный праздничный календарь, поскольку в этот день в 1996 году был опубликован подписанный президентом закон "О бухгалтерском учёте". Правда, этот документ уже не действует, но традиция осталась. Несколько раз звучали предложения утвердить единый праздник бухгалтеров официально, но пока дальше разговоров дело не пошло.

В наше время всё чаще включают бухгалтеров в число специалистов, которые могут быть вытеснены особыми приложениями и нейросетью, однако есть и другое мнение: бухгалтерское дело ждёт не ликвидация, а трансформация. Для профессионалов, которые готовы приобретать новые навыки и развиваться, перспективы трудоустройства остаются высокими.

Приметы 28 ноября

Гурьев день

28 ноября Русская православная церковь чтит память святых мучеников Гурия и Самона. Два друга, проповедовавшие Слово Божие, были схвачены во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане (284–305) и Максимиане (305–311) в городе Едессе. На требование отказаться от своей веры и принести жертву римским богам они ответили решительным отказом, за что были подвергнуты жестоким пыткам, а затем убиты.

На Руси в народе в эту дату отмечали Гурьев день, в который было принято помогать самым бедным семьям. Им приносили пищу и одежду. Считалось, что отказать в помощи в этот день нуждающимся — значит навлечь на себя такую же нужду в будущем. Ещё нельзя в Гурьев день сплетничать и обсуждать чужую жизнь, выяснять отношения и решать спорные вопросы. Сватовство, свадьбы были под запретом — влюблённым следовало подождать с этим.

Погодные приметы 28 ноября

Выпавший на Гурьев день снег останется до весны.

Теплый день — к жаркому маю.

Солнце светит — к тёплому декабрю.

Именинники 28 ноября

28 ноября может отмечать именины российский актёр, режиссёр Никита Михалков. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 28 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Григорий

Дмитрий

Никита

Николай

Пётр

Филипп

Фома. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает счастья и здоровья!

Авторы Вадим Андреев